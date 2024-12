Zabił kolegę i ukrył ciało pod łóżkiem – ruszył proces morderstwa z Krańcowej

Znali się od lat

Oskarżony nie przyznaje się do zabójstwa. Z Danielem znali się od lat, byli przyjaciółmi. Feralnego popołudnia ofiara przyjechała po niego do Chełma i zabrała do Lublina, gdzie grali na automatach, a następnie w mieszkaniu pili alkohol. Daniel ponadto zdaniem oskarżonego zażywał mefedron.

Później miał nastąpić drugi cios. Po szamotaninie Eryk nie pamięta tego, co się stało dalej. Obudził się w nocy i zobaczył, że jego kolega się nie rusza.

Po dokonaniu zbrodni 23-latek miał po sobie posprzątać, a zakrwawione przedmioty wyrzucić. Chodzi m.in. o nóż, ścierki kuchenne i inne akcesoria. Następnie wrócił do Chełma, a o całym zdarzeniu powiedział koledze – Grzegorzowi G., który również zasiadł na ławie oskarżonych. Według prokuratury pomagał on Erykowi w ucieczce przed policją, a także w ukrywaniu dowodów. Chodzi o nóż, którym dokonano morderstwa. Jak mówił podczas składania wyjaśnień:

– Eryk powiedział mi, że nie uwierzę, co się stało. Zaczął mniej więcej opowiadać, że poszedł pić do jednego chłopaka, że doszło do awantury i że wsadził mu kosę w brzuch. Dodał, że nie jest pewny, czy żyje. Pytał co mu doradzić, ale ja nie wiedziałem co robić. Pokazał mi nóż – mówił. – Pojechaliśmy do jego babci i czekaliśmy na niego przed blokiem. Chciał tam wejść tylko na chwilę. Po kilku minutach przyjechały samochody na lubelskich blachach. Wysiadło kilka osób, które poszło pod jego klatkę. Byliśmy przestraszeni. Dodzwoniliśmy się do Eryka i powiedzieliśmy mu o tych ludziach – mówił Grzegorz G. Tym razem Erykowi udało się uciec. Wraz z przyjacielem jeździli po mieście, a następnie pojechali do piwnicy, w której mieszkał Grzegorz. Tam w szybkim czasie namierzyli ich policjanci. Oskarżony Grzegorz G., podobnie jak jego kolega, mają wykształcenie gimnazjalne i utrzymywali się z prac dorywczych. W przeszłości byli również karani. Jak przyznał Grzegorz: - Eryk miał w Chełmie taki status, że nie musiał nikogo się obawiać.