Zaczynali od produkcji okien. 30-lecie świętowali z artystką kabaretową i znanym piosenkarzem

Firma, założona w 1994 roku przez Jacka Wysokińskiego, zaczynała od produkcji stolarki okiennej oraz wykonywania elewacji budynków. Po dziesięciu latach dynamicznego rozwoju i poszerzaia kompetencji budowlanych, LUK stał się deweloperem o wyjątkowych ambicjach, realizując wymagające inwestycje, w tym na osiedlu w Turce, czy ulicach Poligonowej, Gęsiej, Wapowskiego i Kryształowej. Kolejne dekady przyniosły dalsze rozszerzanie portfolio firmy. Do listy zrealizowanych inwestycji dołączyły m.in. osiedle Diamenty Wrotkowa składające się z 6 budynków mieszkalnych, hotel Hampton by Hilton, galeria handlowa „Diamentowa Park” oraz pierwszy apartamentowiec przy al. Kompozytorów Polskich.

Obecnie trwa komercjalizacja pięciu budynków z apartamentami o podwyższonym standardzie, w tym kompleksu Choiny 3 i budynku „AurumResidence” przy ulicy Peowiaków. Łącznie od 1994 roku do dziś LUK zbudował ok. 1,5 tysiąca mieszkań, apartamentów i lokali o łącznej powierzchni około 100 tysięcy metrów kwadratowych, zaś kolejne 10 tys. metrów kwadratowych jest w realizacji.

Zaufanie ze strony klientów znajdowało także swoje odzwierciedlenie w zdobywanych nagrodach. W 2012 roku spółka otrzymała nagrodę Kryształowa Cegła za budynek mieszkalny przy ulicy Gęsiej, a inwestycja Dwie Wieże otrzymała od „Rynku Pierwotnego” nagrodę „Najlepsza Inwestycja w Lublinie” w I kwartale 2020 roku. LUK otrzymał także w 2018 roku Medal Prezydenta Miasta Lublin.

Dla mieszkańców miasta i regionu firma LUK to jednak nie tylko deweloper. Wielu lublinian docenia bowiem społeczne zaangażowanie LUK-a. To między innymi dzięki zamiłowaniu prezesa Jacka Wysokińskiego do sportu, możemy dziś w Lublinie oglądać najlepsze siatkarskie drużyny Europy, walczące z klubem Bogdanka LUK Lublin, w którym to klubie deweloper od sześciu lat jest sponsorem tytularnym.