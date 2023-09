Zatańczyli z Kaniorowcami

Spotkanie miało na celu przede wszystkim dobrą zabawę, jednak była to również okazja do nauki polskich tańców ludowych i narodowych. To ostatnie spotkanie z cyklu w tym roku.

- Piękne melodie i tańce od lat żywe w tradycji naszego regionu są wciąż doskonałym impulsem do zabawy i wspólnego spędzania czasu – zaznacza Beata Stepaniuk-Kuśmierzak, zastępczyni prezydenta Lublina.

We wspólnej zabawie uczestniczyli mieszkańcy w różnym wieku i z różnymi umiejętnościami tanecznymi. Akcja „Tańcz z Kaniorowcami” stawia również na integrację międzypokoleniową, w której nie ma znaczenia ile ma się lat, jeśli chce się pokazać radość z muzyki i tańca. Wydarzenie jest związane z obchodami jubileuszu 75-lecia Zespołu Pieśni i Tańca „Lublin” im. Wandy Kaniorowej.