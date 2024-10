Zdążyć przed zimą, czyli jeszcze kilka remontów lubelskich ulic

To nie będą wielkie inwestycje, jak te, które obserwować można było w mieście w trakcie wakacji np. na ulicy Sowińskiego. Skala remontów jest znacznie mniejsza. Dotyczyć ma kilkudziesięcio- lub kilkusetmetrowych odcinków.

Pierwsze z zadań zakłada zaprojektowanie i wykonanie remontu ul. Arnsztajnowej. W ramach prac mają pojawić się nowa nawierzchnia oraz krawężniki. Długość odcinka, który przejdzie renowację wyniesie około 115 metrów. Wartość zlecenia, które padło łupem Przedsiębiorstwa Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. z Mińska Mazowieckiego to 184 tysiące złotych. Odliczanie 60 dni, które wykonawca ma na zrealizowanie zadania już się rozpoczęło.

Aż o miesiąc więcej, bo 90 dni, będzie miał wykonawca budowy drogi dla rowerów i przebudowy chodnika dla pieszych przy ul. Podzamcze.

– Budowa obejmie odcinek drogi dla rowerów o długości 95 mb. Inwestycja pozwoli na podniesienie bezpieczeństwa ruchu pieszo-rowerowego w obrębie ronda Mohyły poprzez utworzenie ciągłości drogi dla rowerów pomiędzy ul. Lwowską a ul. Podzamcze – tłumaczy Monika Fisz z Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie.

To zadanie miasto zrealizuje w ramach Budżetu Obywatelskiego, a wartość umowy zawartej z wykonawca sięga 390 tys. zł. Tym będzie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów Spółka Akcyjna.

Ostatnia ze zleconych przez miasto inwestycji to zaprojektowanie i wykonanie przebudowy nawierzchni pomiędzy budynkami Gospodarcza 22 i Gospodarcza 24. Ta znajdująca się między dwoma blokami droga dojazdowa jest obecnie w złym stanie, a korzystanie z niej nie należy do najprzyjemniejszych czynności mieszkańców sąsiadujących bloków. To zadanie również realizowane będzie w ramach Budżetu Obywatelskiego i zakłada przebudowę 90 metrów drogi od skrzyżowania z ulicą Gospodarczą. Ratusz przeznaczył 300 tys. zł na poprawienie jakości tej ulicy.