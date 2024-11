Kto kogo zaskoczy. Drogowcy już czekają na śnieg

W sezonie zimowym 2024/2025 lubelski oddział GDDKiA utrzymywać będzie 1004,726 km dróg krajowych.

– Prace związane z odśnieżaniem i usuwaniem śliskości, prowadzone są w trybie 24-godzinnym, 7 dni w tygodniu – zapowiada Łukasz Minkiewicz, rzecznik prasowy GDDKiA w Lublinie.

Pierwsze przygotowania do sezonu zaczęły się jeszcze latem od uzupełniania magazynów soli, które rozlokowane są w obwodach drogowych GDDKiA na terenie woj. lubelskiego. W sumie drogowcy zgromadzili 19 140 ton soli oraz innych materiałów do usuwania śliskości z dróg. W gotowości czeka 152 opłużonych solarek, 30 nośników pługów, 12 pługów wirnikowych i 17 równiarek.

Oczywiście nie każda droga będzie odśnieżana zaraz po opadzie. – Jezdnie główne dróg krajowych, pozostających w zarządzie GDDKiA wraz ze skrzyżowaniami z drogami innych kategorii oraz węzłami drogowymi, utrzymywane będą w trzech najwyższych standardach.

W pierwszym standardzie będą obsługiwane S12, S17, S19 oraz DK2, w drugim DK12, DK17, DK19, DK48 od Dęblina do Moszczanki, DK63, DK68, DK74, DK76, DK82, w trzecim DK48 od Moszczanki do Kocka i DK74 od Janowa Lubelskiego do Zamościa oraz jezdnie dodatkowe w obszarach zabudowanych. W piątym standardzie drogowcy odśnieżą drogi dojazdowe przy drogach ekspresowych.

– Zróżnicowany standard prac wynika z funkcji dróg w układzie połączeń międzynarodowych, krajowych i regionalnych oraz natężenia ruchu drogowego – dodaje Łukasz Minkiewicz.

Dzięki Zintegrowanemu Systemowi Zarządzania Ruchem, akcję zimowego utrzymania dróg wspomagają także urządzenia terenowe. – Korzystamy z kamer i stacji meteorologicznych, dzięki którym mamy podgląd na drogi krajowe, znamy m.in. temperaturę powietrza i nawierzchni, wilgotność, czy siłę i kierunek wiatru. Wykorzystujemy też prognozy pogody, a co za tym idzie możemy podejmować działania prewencyjne, takie jak posypywanie dróg solą tuż przed lub na samym początku opadów śniegu na określonych odcinkach dróg – dodaje Łukasz Minkiewicz.

Drogowcy mają też apel do kierowców. – Prosimy o zwracanie uwagi na pojazdy zimowego utrzymania dróg. Sprzęty są szerokie, niektóre zajmują cały pas drogi, poruszają się wolno, z prędkością ok. 40-50 km/h. Za sobą pozostawiają jednak odśnieżoną drogę – bezpieczniejszą i gwarantującą płynny ruch. Dlatego także ważne jest, by nie utrudniać im pracy, przepuszczać je i szczególnie uważać podczas wyprzedzania – dodaje Łukasz Minkiewicz.

Drogowcy apelują także o stosowanie odpowiedniego ogumienia w swoich pojazdach, bo częstą przyczyną kolizji zimą, a co za tym idzie zatorów i korków na drogach są zużyte opony w samochodach. Aktualne informacje na temat stanu nawierzchni i przejezdności dróg dostępne są całodobowo pod nr tel. 19 111, w Punkcie Informacji Drogowej.