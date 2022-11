Zmarł Andrzej Rozhin, aktor i reżyser teatralny, były dyrektor Teatru Osterwy w Lublinie

Chełm i podejrzane pisma do mieszkańców. Policja kogoś zatrzymała. Był tylko słupem?

To do 54-latka z gminy Rejowiec Fabryczny należał numer konta podany w sfałszowanych pismach z wezwaniem do zapłaty na rzecz jednej z miejskich spółek. Mężczyzna twierdzi, że konto założył na prośbę nieznanej mu osoby i nie ma do niego dostępu.