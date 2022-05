Znany sędzia z Lublina spowodował kolizję. Kierował po alkoholu

Piotr M. przestał zajmować stanowisko wiceprezesa SO w Lublinie pod koniec 2017 roku. Wówczas nowy minister sprawiedliwości, Zbigniew Ziobro, wymieniał kierownictwo sądów w całej Polsce, a M. został odwołany faksem. Pozostał jednak w SO.

Pismo z Ministerstwa Sprawiedliwości dotarło do sądu w Lublinie w piątek, o godzinie 16.15, i nie podano w nim uzasadnienia odwołania.

Teraz o Piotrze M. znowu jest głośno. W sobotę został zatrzymany przez policję. Około godziny 16 na ulicy Głuskiej w Lublinie doszło do kolizji peugeota z volvo. Tym ostatnim kierował sędzia Piotr M.

– Z ustaleń postępowania wynika, że znajdując się w stanie nietrzeźwości doprowadził do kolizji drogowej z innym uczestnikiem ruchu. Z już uzyskanej opinii Laboratorium Kryminalistycznego wynika, że w chwili zdarzenia miał 2,54 promila alkoholu we krwi – takie informacje portalowi TVP Info przekazał Łukasz Łapczyński, rzecznik prasowy Prokuratury Krajowej, która od razu zajęła się sprawą.

Jeszcze w niedzielę Wydział Spraw Wewnętrznych PK skierował do Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego wniosek o podjęcie uchwały pozwalającej na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej sędziego z Lublina.

Zgodnie z zapowiedziami Łapczyńskiego, Piotrowi M. mają zostać przedstawione zarzuty.

Tymczasem, jak informuje Dziennik Barbara Markowska, rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Lublinie, Piotr M. został już zawieszony w obowiązkach przez prezesa SO.

Słowo „zawieszony” to pewne uproszczenie, bo formalnie jest to wydanie zarządzenie przez prezesa SO „o przerwie w wykonywaniu czynności”.

W poniedziałek Izba Dyscyplinarna zgodziła się na uchylenie immunitetu sędziemu. Zaznaczmy, że likwidacji tej izby domaga się Europejski Trybunał Sprawiedliwości.

Piotr M. ma 34-letni staż pracy.