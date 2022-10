Żona ministra Czarnka we władzach nowego Wydziału Medycznego KUL

Wydział Medyczny KUL, który wczoraj na kampusie na Poczekajce zainaugurował swoją działalność, tworzą dwa instytuty: Nauk Biologicznych i Nauk o Zdrowiu.

Tym pierwszym, na którym można studiować biotechnologię, kieruje dr hab. Maciej Mastyk. We władzach drugiego są dr Kinga Kulczycka (p.o. dyrektora) i dr Katarzyna Czarnek (z-ca dyr.). Kierunki studiów, jakie instytut dziś oferuje, to jedynie dietetyka (w filii uczelni w Stalowej Woli), pielęgniarstwo i położnictwo (tylko I stopnia).

Docelowo KUL zamierza kształcić medyków (rekomendację ministra Przemysława Czarnka na uruchomienie kierunku lekarskiego KUL dostał w czerwcu), ale jeszcze nie teraz.

– Nie jesteśmy wydziałem lekarskim, to Wydział Medyczny – stwierdził podczas prezentacji prof. dr hab. n. med. Ryszard Maciejewski. W swoim wystąpieniu podkreślał jego „interdyscyplinarność”. – To coś, co nam w służbie zdrowia nie do końca wychodzi, a co zidentyfikowali już Amerykanie. Na 80 tys. przypadków błędów medycznych 50 proc. skutkowało pozwami wynikającymi z braku współpracy miedzy personelem medycznym.

Prof. Maciejewski podkreślał też „wspaniałą bazę dydaktyczną”. – Ten budynek i sąsiedni. Nowy, w którym znajdzie się Centrum Edukacji Medycznej, to kwestia najbliższych kilku lat – kreślił plany.

Rolę pełnomocnika rektora KUL ds. nauk medycznych prof. Maciejewski pełni od maja. Dwa lata wcześniej starał się o stanowisko rektora Uniwersytetu Medycznego, ale senat uczelni dwukrotnie odrzucił jego kandydaturę. Wykładowca znany jest też z seksistowskich i homofonicznych żartów i wypowiedzi – o czym swego czasu donosiły Gazeta Wyborcza i radio TOK FM.

Dyrektorzy instytutów tworzących nowy wydział głosu nie zabierali. Kulczycka i Czarnek zostały jedynie przedstawione jako te, które „wniosły ogromny wkład w utworzenie kierunku lekarskiego”. Ten ma ruszyć dokładnie za rok, na pierwszy rok ma zostać przyjętych 60 kandydatów.

– Z każdym rokiem ta liczba będzie wzrastać. W perspektywie sześciu lat na kierunku lekarskim studentów może być około tysiąca – mówi rektor KUL ks. prof. Mirosław Kalinowski. Podkreśla, że KUL ma już podpisane umowy z ośmioma szpitalami i kilkoma uczelniami zagranicznymi.

Na wczorajszą uroczystość inauguracji nowego wydziału przyjechał minister zdrowia Adam Niedzielski, który zapewnił, że w ciągu kilku tygodni „na wsparcie tej inicjatywy” uczelnia dostanie 40 mln zł w formie obligacji. Z najstarszej lubelskiej uczelni szef resortu zdrowia wyjechał z medalem 100-lecia KUL.

Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek był wczoraj w Lublinie, ale na KUL-u reprezentował go Bartosz Janik, który odczytał jego list. Znalazły się w nim zapewniania o zwiększeniu subwencji na pensje dla wykładowców polskich uczelni („o 150 mln zł jeszcze w październiku”) i nowym ministerialnym programie Perły Nauki.

– To rok wyjątkowy dla polskiej nauki przede wszystkim ze względu na 505. rocznicę urodzin Kopernika – stwierdził też Janik.

Zdaniem obecnych na sali niektórych pracowników uczelni, z którymi rozmawialiśmy po zakończeniu inauguracji, było to nawiązanie do Akademii Kopernikańskiej, którą zamierza uruchomić rząd PiS. Mimo bardzo krytycznych głosów płynących ze środowiska, że będzie to instytucja dublująca kompetencje Polskiej Akademii Nauk, w czerwcu br. prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o powołaniu takiej jednostki.

Jak tworzenie kierunków medycznych na KUL komentuje Uniwersytet Medyczny?

– Naszą rolą jest tworzenie najlepszej uczelni i jak najlepszych warunków. Niech się martwią nowootwierane jednostki, jak chcą funkcjonować. Wielokrotnie słyszałem z ust pana ministra nauki i edukacji, że wszystkie nowe jednostki będą bardzo ściśle monitorowane pod kątem jakości nauczania i ewaluowane tak jak my, między innymi przez Polska Komisję Akredytacyjną. Na to liczymy – mówi prof. Wojciech Załuska, rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.