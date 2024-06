Zostały dwa tygodnie rekrutacji do lubelskich szkół ponadpodstawowych

Na rok szkolny 2024/2025 w Lublinie rekrutację prowadzi łącznie 92 szkoły. 58 z nich to licea. Tam na uczniów czeka 1773 miejsca, w tym 40 oddziałów w liceach ogólnokształcących samodzielnych dla 1280 kandydatów, 3 oddziały liceum mistrzostwa sportowego dla 45 kandydatów, 15 oddziałów w liceach ogólnokształcących w zespołach szkół dla 448 kandydatów.

Kolejne 25 szkół to technika, gdzie uczniowie znajdą 800 miejsc. Z kolei 9 szkół branżowych I stopnia przygotowało dla kandydatów 288 miejsc.

— Utworzony zostanie także oddział międzynarodowy w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Staszica, oddziały przygotowania wojskowego w XIV Liceum Ogólnokształcącym Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Zbigniewa Herberta oraz oddziały mistrzostwa sportowego w X Liceum Ogólnokształcącym Zespołu Szkół Elektronicznych. Planowane jest również uruchomienie oddziałów przygotowania wojskowego w XXVII Liceum Ogólnokształcącym im. Zesłańców Sybiru w Lublinie — przekazuje Monika Głazik z lubelskiego ratusza.

W rekrutacji na rok szkolny 2024/2025 kandydat do klasy I szkoły ponadpodstawowej, której organem prowadzącym jest Miasto Lublin może wybrać maksymalnie trzy szkoły i dowolną liczbę oddziałów w danej szkole. Kandydaci do klasy międzynarodowej, klas dwujęzycznych, klas sportowych, oddziałów przygotowania wojskowego muszą przystąpić do sprawdzianu kompetencji językowych lub sprawdzianu sprawności fizycznej, niezależnie od miejsca oddziału na liście preferencji kandydata.

Terminy sprawdzianów publikowane są na stronach poszczególnych szkół. Z kolei wybierając szkołę techniczną lub branżową, kandydat zobowiązany jest wykonać badania o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu. Badania wykonywane są bezpłatnie w Ośrodkach Medycyny Pracy, na podstawie wystawionego przez szkołę skierowania. Wszystkie wybory kandydata muszą znaleźć się na jednym wniosku. Oddział, który na liście wyborów kandydata znajdzie się pod nr 1 wskazuje szkołę pierwszego wyboru, która obsługiwać będzie cały proces rekrutacyjny.

Po uzupełnieniu wniosku w systemie elektronicznej rekrutacji może on zostać złożony w szkole pierwszego wyboru na dwa sposoby: elektronicznie, podpisany profilem zaufanym – w przypadku, gdy oboje rodzice lub prawni opiekunowie sprawujący władzę rodzicielską nad dzieckiem posiadają profile zaufane, papierowo, z odręcznymi podpisami rodziców lub prawnych opiekunów oraz kandydata – w przypadku, gdy tylko jeden rodzic posiada profil zaufany lub gdy żaden z rodziców go nie posiada.

Poniżej prezentujemy kalendarz rekrutacji: