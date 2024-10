Zostań wolontariuszem lubelskiego Caritasu

Pracy jest dużo, ale na pewno każdy znajdzie coś dla siebie – można pomagać seniorom rozwożąc im paczki z darami lub robiąc zakupy, pakując dary, spędzając czas w świetlicy dla dzieci lub w ośrodku dla osób bezdomnych. Caritas Archidiecezji Lubelskiej poszukuje ludzi chętnych nieść pomoc innym.

Spotkanie rekrutacyjne odbędzie się w czwartek (24 października) o godzinie 18 w Domu Nadziei przy al. Unii Lubelskiej 15.

Bycie wolontariuszem w Caritas Archidiecezji Lubelskiej to nie tylko dawanie siebie innym, ale także otrzymywanie czegoś w zamian. Wolontariusz w zamian zdobywa doświadczenie, bierze udział w warsztatach, różnych spotkaniach integracyjnych oraz akcjach zorganizowanych przez Caritas, a przede wszystkim może także zobaczyć od środka jak wygląda praca w takiej organizacji.

– Wolontariuszem w sumie jestem od tygodnia, do udziału w nim zmobilizowała mnie jedna z koordynatorek – mówi Krystian Burda, wolontariusz w lubelskim oddziale Caritasu. Zapisał się do wolontariatu stałego, gdzie pomaga w pakowaniu i przygotowywaniu darów do wysyłki. – Po tym tygodniu spędzonym tutaj, na pewno chciałbym zachęcić wszystkich do wstąpienia do wolontariatu, zwłaszcza że zbliżają się dni otwarte i każdy będzie mógł zobaczyć jak to wygląda.