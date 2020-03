Życie na kwarantannie. Najbardziej brakuje zwykłego kontaktu z ludźmi

Od dawna nie wychodzi pani z domu?

Od środy. Ale nie jestem na zarządzonej odgórnie kwarantannie. Robię to z ostrożności. Pierwszy przypadek koronawirusa był z Niedrzwicy Dużej, a ja mam tam rodziców, odwiedzam ich. O zachorowaniu mieszkańca tej miejscowości dowiedziałam się we wtorek wieczorem, tymczasem kilka dni wcześniej, w niedzielę byłam u swoich rodziców. Dyrektor DDK Węglin, gdzie pracuję, zarządził, że absolutnie mam pracować zdalnie, z domu.

Jak wygląda pani dzień?

Mam w domu dwulatka, więc dość aktywnie. Pracuję gdy on śpi, mogę też robić to bardzo rano, wieczorem czy w nocy. Wszystko zależy jak zaplanuję swój czas. A maluch jest w stanie zająć się sam nawet do 40 minut mając np. mąkę i wodę. Mamy też różne zabawy sensoryczne, ciastolinę, makaron... I ogródek, do którego możemy wyjść. Natomiast nie wychodzimy do miasta ani do sklepu. Staramy się izolować jak tylko się da.

Kto robi zakupy?

Mąż. Stara się robić to jak najrzadziej, raz w tygodniu. Gdy trzeba pójść do sklepu zakłada ochronne rękawiczki, używa dezynfekatorów. Wiele rzeczy kupujemy też online z przesyłką do paczkomatu, by nie mieć kontaktu z kurierem. Staramy się jakoś żyć.

Jak długo zostanie pani w domu?

Tak jak będzie na to pozwalała sytuacja epidemiologiczna kraju. Jak tylko będzie można wrócić do pracy to natychmiast wracam do biura.

Co jest najgorsze w takiej izolacji?

W ogóle o tym nie myślę, bo nie mam na to żadnego wpływu, ja muszę się dostosować. Ale chyba to, że nie mogę pójść z dzieckiem do Klubu Malucha. Ma teraz bardzo ograniczony kontakt z rówieśnikami więc staramy się mu to zastępować nowymi zabawami.

Znajomi częściej dzwonią niż kiedyś?

Z racji tego, że ludzie mają teraz więcej czasu to przypominają sobie o starych znajomych. Częściej piszemy do

siebie SMS-y, dzwonimy. To jest wielki plus twej sytuacji. Kontakty twarzą w twarz zastępujemy tymi telefonicznymi. Bo właśnie takiego zwykłego kontaktu z ludźmi brakuje najbardziej.