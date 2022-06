Łuków: Budowa "obywatelskiej" tężni droższa niż zakładano

W marcu 326 mieszkańców zagłosowało za tężnią. Był to pomysł środowiska seniorów.

„W dobie walki ze smogiem i zanieczyszczeniami powietrza, tężnia solankowa działa jak filtr powietrza, tworzy bezpieczną, zdrową i estetyczną strefę relaksu dla mieszkańców Łukowa” – tak swój projekt uzasadniali pomysłodawcy.

Koszt tężni autorzy oszacowali na 297 tys. zł. I tyle samorząd zarezerwował w budżecie. A następnie rozpisał przetarg. – Do 2 czerwca był termin składania ofert. Wpłynęła jedna. Wykonawca za to zadanie proponuje kwotę o 57 tys. zł wyższą niż w kosztorysie – przyznaje burmistrz Piotr Płudowski. Dlatego zwrócił się do radnych o zwiększenie finansowania tego zadania. – To pozwoli podpisać umowę i rozpocząć prace – tłumaczy Płudowski. Radni zgodzili się na taką propozycję.

Ostatecznie, budowa tężni będzie więc kosztować miasto ponad 350 tys. zł i będzie to pierwszy taki obiekt w mieście.