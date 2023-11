Porozrzucane hulajnogi psują estetykę. Radny chce parkingów

W tym mieście firma Tier udostępniła 100 jednośladów. Aby nimi jeździć, trzeba pobrać aplikację na system android lub iOS. Następnie należy znaleźć e–hulajnogę na mapie lub na ulicy i odblokować ją skanując umieszczony na niej kod QR. Minuta jazdy kosztuje 69 groszy, natomiast opłata za odblokowanie to 3 zł.

Mieszkańcy polubili ten sposób transportu. Ale zdaniem radnego Sebastiana Ignaciuka (Razem Ponad Podziałami), pewną kwestię należy uporządkować. A konkretnie, wyznaczyć stałe strefy parkingowe dla hulajnóg. – Obecnie w mieście możemy obserwować porozrzucane hulajnogi w miejscach, gdzie stwarzają niebezpieczne sytuacje. Poza tym, wpływa to negatywnie na estetykę miasta– przekonuje Ignaciuk. Podaje przykłady: – Leżą na ścieżkach rowerowych albo na wąskich chodnikach. Na ten problem skarżą się też mieszkańcy – przyznaje radny. W jego ocenie, czas, by młodzież korzystała z tego środka transportu w sposób bardziej „cywilizowany”. – Hulajnoga daje wolność, ale ma to swoje granice–stwierdza.

Jego zdaniem, wyznaczeniem stałych stref powinni zająć się urzędnicy. – Warto też zasięgnąć opinii mieszkańców i policji– zaznacza Ignaciuk i przypomina, że podobne rozwiązania są w Lublinie czy w Zakopanem.

W stolicy województwa większość takich parkingów znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie przystanków komunikacji miejskiej. Miejsca te są wyznaczone na chodnikach w formie wymalowanego obszaru z piktogramem.

Na razie, łukowscy urzędnicy wystąpili do firmy Tier o zajęcie stanowiska w tej sprawie. – Chcemy dowiedzieć się między innymi, czy firma jest zainteresowana kontynuowaniem świadczenia usług w przyszłym roku oraz czy ma świadomość, iż czasami hulajnogi są zaparkowane w sposób niepoprawny– tłumaczy Tomasz Goławski, kierownik referatu promocji.

– Trzeba przedyskutować wszelkie aspekty, w tym technologiczne i prawne ewentualnego ustanowienia stref parkowania dla hulajnóg – podkreśla Goławski.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, do jazdy na hulajnodze służy przede wszystkim droga rowerowa lub pas ruchu dla rowerzystów. Jeśli ich nie ma, dozwolone jest przemieszczanie się ulicą, o ile na danym obszarze obowiązuje ograniczenie prędkości do 30 km/h.

W ubiegłym roku, elektryczne hulajnogi pojawiły również się w Białej Podlaskiej i Chełmie. W tym pierwszym mieście 80 jednośladów przekazał operator Blinkee City, a w drugim 200 udostępniła firma Lime.