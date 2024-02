Szafa nie jest dobrą kryjówką. Policjanci nie dali się przechytrzyć

0 A A

Zdjęcie ilustracyjne (fot. Archiwum)

Co zrobić, gdy do drzwi puka policja z nakazem doprowadzenia do zakładu karnego? Nienajlepszym pomysłem jest chowanie się w szafie lub za nią, o czym właśnie przekonało się dwoje mieszkańców naszego regionu.

Szanowny Czytelniku! Dzięki reklamom czytasz za darmo. Prosimy o wyłączenie programu służącego do blokowania reklam (np. AdBlock). Dziękujemy, redakcja Dziennika Wschodniego.

Kliknij tutaj, aby zaakceptować