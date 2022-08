700 kg konia, 84 kg jeźdźca i Hobby Horse. W weekend zawody

• Co w takim torze przeszkód jest najtrudniejsze dla jeźdźca?

– Parkury są różne, stopień trudności zależy od rangi zawodów. Im wyżej, tym trudniej. Dużo zależy od konia.

• A co w skokach przez przeszkody jest najtrudniejsze dla konia?

– Jeśli jeździec da z siebie wszystko i jak najlepiej podprowadzi konia do pokonania przeszkody, to skok będzie udany. Też im wyżej, tym trudniej. Koń musi mieć odpowiednie odbicie przed przeszkodą. Nie może ono być za daleko od przeszkody, ani koń nie może mieć tego odbicia za blisko, ponieważ wtedy nie będzie mógł odpowiednio wyjść w powietrze i przybrać odpowiednią parabolę skoku nad przeszkodą. Jeździec musi cały czas kontrolować dystans do przeszkody, żeby odbicie było w miarę możliwości zawsze w tym samym miejscu.

• Ile waży pan koń, ile pan?

– Myślę, że koń może ważyć od 600 do 700 kg, ja ważę 84 kg.

• Jak już pomyślnie pokonacie parkur, jak nagradza pan konia?

– Zawsze pochwalę go za wykonaną pracę, poklepię go po szyki, pogłaskam. W kieszeni zawsze mam specjalne cukierki. Jeśli to się powtarza po każdym parkurze, koń zaczyna skakać coraz chętniej i lepiej.

• Ma pan cztery konie do zawodów.

– Koń podstawowy to kobyłka Lirocca Blue Ospa, na niej startuję.

• Jakie cukierki najbardziej lubi?

– Jabłkowe, ale też jest dużą fanką cukierków bananowych. Bardzo lubi także banany.

• Następny koń?

– Kobyła Miracle, która ma 5 lat. Najbardziej lubi cukierki jabłkowe. Następny koń to siwy ogier Cornet Champ, bardzo lubi cukierki bananowe. Czwarty koń to trzyletnia ruda kobyłka Escapada, najchętniej zjada cukierki jabłkowe.

• Który z pana czterech koni wykazuje się największą odwagą na torze przeszkód?

– Siwa kobyła Lirocca oraz Miracle, to są konie, które mają najwięcej doświadczenia.

• Czy konie mają swoje słabsze dni? Fizyczne i psychiczne?

– Jak człowiek, koń może mieć swoje lepsze i gorsze dni, co można zauważyć i wyczuć. Po trzydniowych startach u konia występują zakwasy, trzeba następnego dnia spokojną jazdą konia zrelaksować i rozluźnić jego mięśnie. W czasie zawodów zdarzają się urazy, trzeba na to bardzo uważać.

• Czy zdarzyło się panu przeżyć śmierć konia?

– Niestety tak, jak odeszła kobyłka Doreen. Miała 25 lat, dożyła dobrego wieku.

• Co to za pomysł, żeby zastąpić Cavaliadę, której nie było w Lublinie przez pandemię, nowymi zawodami?

– Stwierdziliśmy całą rodziną, że jeżeli mamy dobre warunki i możliwości na zorganizowanie zawodów, a w marcu odbył się u nas halowe mistrzostwa województwa lubelskiego, możemy spróbować z otwartymi zawodami. Mamy zgłoszone 150 koni na zawody, to jest rekordowa ilość w województwie lubelskim. Jak na razie wszystko idzie w dobrą stronę. Zapraszam w sobotę i niedzielę 6 i 7 sierpnia na hipodrom stajnia „Piker” pod Lublinem. Będą niespodzianki dla publiczności.

• Jakie?

– To konkurs Hobby Horse. Zawodnicy pokonują przeszkody na „horsiakach”, „jeżdżą” na kukiełkach przypominających głowę konia. Zawodnik cały czas trzyma między nogami specjalny kij, na końcu którego widnieje wspomniana głowa konia. Wysokość przeszkody dla najmłodszych wyniesie od 40 do 50 centymetrów, dla dorosłych 70 centymetrów.

• Macie taki plan, by wzorem Cavaliady, zawodom towarzyszyły wydarzenia kulturalne?

– Na pewno pomyślimy o tym przed drugą częścią zawodów we wrześniu.

• Startuje pan w Piker Open Summer Jumping Cup?

– Na najmłodszym czteroletnim Cornet Champ będę jechać konkurs 90 i 100 centymetrów, na Miracle, kurs 110 i 120 centymetrów, na Lirocca Blue Ospa 120 i 130 centymetrów. Wystartuję także na Hobby Horse.

• Marzenia?

– Mistrzostwo Polski w kategorii seniorów.