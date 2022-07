Przpisy na bakłażan. Jak zrobić omdlałego imama?

Bakłażan, czyli oberżyna, czyli gruszka miłosna. Ma piękny fioletowy kolor, nie jest warzywem, jest owocem. Nie jest spokrewniony z cukinią, jest z pomidorem i ziemniakiem. Fiolet to jego najpopularniejszy kolor, ale równie smaczny jest bakłażan pomarańczowy czy zielony. Surowy bakłażan zawiera toksyczną solaninę, stąd nie wolno jeść go na surowo. Żeby bakłażan nie był gorzki, należy go po przekrojeniu czy pokrojeniu w plastry posolić, odczekać, kiedy puści sok, odsączyć go na bibule. W ten sposób straci goryczkę.

A co z tym imamem? Zemdlał, gdy żona podała mu potrawę w bakłażana. Nie wiemy, z jakiego powodu imam omdlał. Tradycja mówi, że jedzenie było tak dobre, że zemdlał z rozkoszy. Albo z przejedzenia, bo zjadł za dużo. W krajach, gdzie danie przyrządza się do dziś, mówi się także, że imam zemdlał, gdy dowiedział się, ile drogocennej oliwy zużyła żona do przyrządzenia dania. Oto wybrane przez nas przepisy, tym razem ułożone w porządku alfabetycznym.