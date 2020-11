Biznes w czasach zarazy. "Bez pomocy nie przeżyjemy"

– Co tu mówić? Jest beznadziejnie – przyznaje Izabela Kozłowska-Dechnik, właścicielka żydowskiej restauracji Mandragora pytana o to, jak działa dziś jej firma. – Restauracja jest specyficznym miejscem. Jak nie ma w niej ludzi, to jest martwa. Nasza praca związana z gotowaniem na dostawy jest pozbawiona radości bycia z ludźmi. To dla nas bardzo trudne doświadczenie. Oczywiście spodziewaliśmy się, że będzie ciężko ale nie spodziewaliśmy, że dojdzie do sytuacji, w której jesteśmy zamknięci już od trzech tygodni, a wciąż nie mamy realnej pomocy. W telewizji słyszymy każdego dnia, jak to wspaniale nasza branża zostanie poratowana w tych trudnych czasach, a w rzeczywistości nic się realnie nie dzieje.

Właścicielka Mandragory przyznaje, że każdego dnia dzwonią do niej pracownicy pytając, czy coś już wiadomo o postojowym. Słyszeli przecież w telewizji, że będzie. Ze smutkiem odpowiada, że to wciąż tylko zapowiedzi.

Mam nadzieję, że przetrwamy

– Postawiłam sobie za punkt honoru, że przetrwamy tego koronawirusa, ale bez pomocy od państwa to się zwyczajnie nie uda. Dania na dowóz to około 10 procent dotychczasowych obrotów. Z tego nie da się przetrwać. Po opłaceniu rachunków za wodę i prąd zostaje może na pensje dla 2 osób, a ja w sezonie zatrudniam 30 osób, a w tej chwili 15, nie chcę nikogo w tym trudnym czasie zwolnić. O nazbieraniu z dostaw na czynsz nie sposób nawet myśleć – mówi Kozłowska-Dechnik i dodaje, że jedynym, co napawa ją optymizmem, są kontakty ze stałymi klientami, bo to właśnie ci najczęściej zamawiają dania z dostawą do domu. – Sama często wożę zamówienia. Wcześniej dzwonię i pytam, czy nie zrobić po drodze innych zakupów, bo wielu z naszych gości to seniorzy. Oni z kolei dzwonią do mnie i pytają, co u nas słychać. Podtrzymują kontakt z nami. Wzruszenie jest też ogromne gdy w komentarzach internetowych do zamówienia czytam; „nie mogę pozwolić żeby upadła moja ulubiona restauracja”. To bardzo budujące. Są też klienci, którzy zamawiają dania z własnym odbiorem. Przychodzą i zostawiają bardzo duże napiwki dla kucharzy i kelnerów. Wszystko po to żebyśmy przetrwali, a pracownicy więcej zarobili.

Zmieniając znane przysłowie, to łyżka miodu w beczce dziegciu jaką jest brak wsparcia dla branży gastronomicznej. Szefowa Mandragory wylicza, na co liczą restauratorzy: zwolnienie z ZUS na kilka miesięcy, dofinansowanie do kosztów stałych i pensji pracowniczych, obniżenie podatków, postojowe, pożyczki...

– O tym się mówi, ale nic nie robi – podkreśla. – Dlatego przykro mi patrzeć na natychmiastową reakcję rządu po zamknięciu cmentarzy, kiedy to zaczęto skupować chryzantemy. Oczywiście dobrze, że sprzedawcy kwiatów mogli z niej skorzystać. Przykro jednak, bo kiedy nas zamknięto z piątku na sobotę nikt nie pomógł. Nikt nie spytał co zrobimy z towarem zamówionym na cały weekend. Nie zostaliśmy równo potraktowani, ale i tak mam nadzieję, że przetrwamy.

Na skraju bankructwa

– Jeśli nic się nie zmieni, przetrwamy maksymalnie dwa miesiące. Potem będziemy musieli się zamknąć – mówi Karolina Pikuła, właścicielka księgarnio-kawiarni Między Słowami w Lublinie. Przed pandemią księgarnię odwiedzało 30-40 osób dziennie. Nie wszyscy kupowali książki. Niektórzy zachodzili na kawę lub herbatę i kartkowali tylko nowości. Nawet to dawało Między Słowami realny zysk. Gdy zaczęła się epidemia, wszystko się skończyło.

– Przetrwaliśmy wiosnę korzystając ze zwolnienia z ZUS, czy postojowego. Potem w maju, gdy mogliśmy zacząć działać, zaczęłam oszczędzać, bo miałam przeczucie, że jesień będzie bardzo trudna. Tak też się stało. Kiedy pod koniec października zamknięto restauracje, a wiele osób zaczęło pracować zdalnie, przestali nas odwiedzać nawet stali goście. Nie możemy też oczywiście liczyć na turystów, bo ich nie ma – przyznaje Pikuła.

– Za oszczędzone pieniądze jestem w stanie przetrwać maksymalnie dwa miesiące. Potem będę musiała zamknąć.

Szkoda, bo prowadzę Między Słowami już ponad 8 lat. Wciąż liczę jednak, że może się uda. Może dostanę obniżkę czynszu, który jest w tej chwili największym obciążeniem? Może uda się książki sprzedawać zdalnie. To nasza jedyna nadzieja.

Między Słowami ograniczyło już swoją stacjonarną działalność do dwóch dni w tygodniu (we wtorki i czwartki w godz. 13-17:30). W pozostałe dni zamówienia można składać np. przez Facebook. – Oczywiście można umówić się po odbiór zamówionych książek w każdy dzień, ale widzę już, że nawet mieszkańcy Lublina stawiają na dostawy do paczkomatów – mówi Karolina Pikuła. – W tej chwili takie właśnie zdalne zamówienia to dla nas jedyny ratunek. Jesteśmy na skraju bankructwa.