Raport o stanie Lublina. Wydatki, kary, wypadki i pogryzienia przez nietoporze [statystyki]

227 km to łączna długość tras linii autobusowych i trolejbusowych w granicach administracyjnych Lublina

275 nietrzeźwych doprowadziła Straż Miejska do tzw. izby wytrzeźwień przy ul. Północnej (dane SM)

276 wynalazków zgłosili w zeszłym roku do Urzędu Patentowego wynalazcy z Lublina

318 kierowców dobiegło do auta zanim przyjechał po nie holownik wezwany przez Straż Miejską (dane SM)

322 z tyloma wnioskami o zastosowanie leczenia odwykowego wystąpiła Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

350 osób korzystało w zeszłym roku z jadłodajni dla bezdomnych

441 minut zajmował w zeszłym roku przejazd pociągiem z Lublina do Poznania

586,4 km wyniosła na koniec roku łączna długość dróg na terenie miasta

648 fundacji działało w zeszłym roku w Lublinie

934 śluby konkordatowe zostały udzielone w zeszłym roku na terenie miasta

944 zwierzęta zostały odłowione na terenie Lublina

1008 pożarów odnotowała w zeszłym roku Państwowa Straż Pożarna na terenie Lublina, z czego 217 w domach mieszkalnych (dane PSP)

1 038 osób wylegitymowali policjanci z opłaconych przez miasto dodatkowych patroli

1 155 mieszkań socjalnych posiada miasto

1 200 zł z miejskiej kasy poszło na odszkodowanie za zgubione piloty do głosowania używane podczas miejskiej Gali Kultury

1 566 zgłoszeń do Straży Miejskiej dotyczyło parkowania na trawniku. To najczęstszy temat zgłoszeń (dane SM)

1 708 osób zatrudniały działające w mieście przedsiębiorstwa przemysłu motoryzacyjnego

1 752 osoby według oficjalnych danych zostały dotknięte przemocą

2 200 to liczba miejsc parkingowych w Strefie Płatnego Parkowania

3 000 zł wydało miasto na to, by zachęcić uczniów do grania między lekcjami w gry planszowe zamiast patrzenia w ekran smartfona

3 000 zł wydano na zwalczanie barszczu Sosnowskiego i kaukaskiego. Niebezpieczne rośliny likwidowano w rejonie ul. Wądolnej

3 364 to liczba zarejestrowanych w Lublinie firm sektora kreatywnego, najwięcej z nich zajmuje się grami i oprogramowaniem

4 753 obcokrajowców było zameldowanych na koniec roku w Lublinie, przez rok ich liczba wzrosła o 909 osób

6 221 przestępstw stwierdzono w zeszłym roku na terenie miasta

5 252 kolizje drogowe odnotowała policja na terenie miasta

9 999,38 zł wydano na zakup misiów Poli, czyli maskotek policyjnych rozdawanych dzieciom „w celu budowania pozytywnego wizerunku policji”

12 311 zł to roczny koszt utrzymania każdego z czterech mieszkań dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Polsce ochronę międzynarodową

16 015 osób korzystało z pomocy społecznej

16 077 mandatów wystawili w zeszłym roku funkcjonariusze Straży Miejskiej

16 800 osób zarejestrowało się w ciągu roku w systemie Lubelskiego Roweru Miejskiego dołączając do grona jego użytkowników

19 100 zł kosztowało „kształtowanie pozytywnych postaw wobec osób z niepełnosprawnościami” u przedszkolaków i najmłodszych uczniów

25 318 osób wzięło udział w jesiennym głosowaniu nad podziałem budżetu obywatelskiego

31 645 mieszkańców prowadziło działalność gospodarczą

37 000 zł kosztowały defibrylatory, które wozi ze sobą Straż Miejska, by w razie potrzeby udzielić pomocy przedmedycznej

39 926 to liczba stwierdzonych w zeszłym roku zachorowań na grypę i infekcje grypopodobne (dane sanepidu)

47 029 seansów zorganizowały działające w Lublinie kina, a jest ich dziewięć

60 988 to liczba studentów w minionym roku akademickim, co oznacza spadek o 1 989 osób w porównaniu z rokiem wcześniejszym

67 404 zł wydało miasto na zakup dwóch pojazdów elektrycznych do przewozu osób odwiedzających cmentarz na Majdanku

99 640,06 zł kosztowało utrzymanie w należytym stanie zapory czołowej Zalewu Zemborzyckiego

105 000 turystów obsłużono w punktach informacji turystycznej