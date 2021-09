Inne stadiony, ale adrenalina ta sama. Piłkarze z doświadczeniem z lubelskiej "okręgówki" gwarantują emocje

Trzy mecze w eliminacjach

Przegląd ciekawych postaci w lubelskiej klasie okręgowej wypada zakończyć na Jacku Troshupie, bramkarzu MKS Ruch Ryki.

Nazwisko 28-latka pewnie kibicom za dużo nie mówi, ale za nim przemawiają sportowe osiągnięcia. Troshupa, z racji swojego pochodzenia, spędził trochę czasu w kosowskiej ekstraklasie, gdzie reprezentował barwy Feronikeli Drenas. W barwach mistrza Kosowa rozegrał trzy mecze w eliminacjach Ligi Mistrzów. Udało mu się w jednym z nich zachować czyste konto. Miało to miejsce w 2019 roku, a rywalem Feronikeli był gibraltarski Lincoln Red Imps FC. W barwach kosowskiej ekipy miał okazję też zagrać w sparingowym meczu ze słynnym AC Milan, w którego barwach występował wówczas Krzysztof Piątek.

– Taki mecz z Milanem to super przeżycie. Wszystko wskazywało na to, że nie będzie mi dane w nim zagrać. Dzień przed meczem miałem 40 stopni gorączki. Poszedłem do szpitala na dwie kroplówki. Robiłem wszystko, żeby wyjść na boisko. Wróciłem rano do hotelu. Niestety, czułem się źle. Siadłem na ławie, bo innego zmiennika nie było. W 65. minucie nasz bramkarz doznał kontuzji. I co? Musiałem wejść i bronić z gorączką. Krzysiek Piątek próbował postraszyć mnie parę razy, ale nie dał rady. Chciałem po meczu jego koszulkę, ale obiecał jakiemuś dziecku. Tylko ja do „Piony” podszedłem, a reszta drużyny pobiegła do innych piłkarzy Milanu – wspominał w rozmowie z serwisem sport.tvp.pl Jacek Troshupa.

Wymienieni zawodnicy tylko pokazują, że futbol to nie tylko piękne stadiony pełne fanatycznych kibiców.

Lokalna piłka nożna również może być ciekawa i pełna pasji, chociaż po murawie najczęściej biegają amatorzy. Tych kilka dawnych gwiazd sprawia jednak, że Ci murarze, elektrycy, informatycy, studenci i uczniowie dostają wspaniałą nagrodę w postaci możliwości spotkania się z gwiazdami krajowego futbolu. To, że mają one już trochę siwego włosa na głowie nie jest ważne. To tylko dodaje uroku tej rywalizacji.