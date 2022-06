"Za chwilę nas nie będzie". Co dobija lokalne media

Marzena Błaszczyk, Watchdog Polska: Duże koncerny potrafią nawet wybierać państwa, w których łatwiej taki pozew przeprowadzić. I tam pozywać dziennikarzy.

Sprawie przyglądają się europejskie instytucje. W zeszłym roku do rozwiązania problemu Komisję Europejską wezwał parlament. W efekcie, w kwietniu KE przedstawiła projekt tzw. dyrektywy antyslapowej.

– To pierwszy krok, który ma na celu walkę z tym zjawiskiem – mówi Marzena Błaszczyk z Sieci Watchdog. – Zakłada ona, że jeśli sąd stwierdzi, że dana sprawa spełnia warunki sprawy typu SLAPP to może przenieść ją na szybszą ścieżkę. Może też ona zostać szybciej oddalona. Jest też mechanizm, która pozwoli żądać odszkodowania od pozywającego. Ważne jest też to, że wszelkie koszty w takim przypadku spadną na pozywającego. Niestety, ta dyrektywa odnosi się tylko do spraw transgranicznych, które stanowią tylko 5 proc.

Kolejny problem to opieszałość europejskich krajów we wdrażaniu unijnych dyrektyw. – W Polsce dotąd nie ma żadnego rozwiązania ws. dyrektywy dotyczącej sygnalistów mimo że powinno to zostać wdrożone w grudniu – dodaje Marzena Błaszczyk.

– Jestem przekonany, że na poziomie gminnym SLAPP-y działają na nieco innym poziomie. Zmuszają wydawców do ponoszenia kosztów. – komentuje Prezes Stowarzyszenia Prasy Lokalnej Andrzej Andrysiak. – Obsługa prawna procesu w dwóch instancjach to często kilkanaście czy nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych, tyle kosztuje obsługa prawna. Samorządy mają tego świadomość. Wystarczy kilka takich procesów i redakcja jest finansowo utopiona.

Kto dostaje. I za co

Lubelska Fundacja Wolności przez kilka miesięcy zbierała w samorządach w całej Polsce informacje o wydatki na media. Pytała o pieniądze wydawane na ogłoszenia i inne publikacje.

– W zeszłym roku porównywalna wielkościowo do Lublina Bydgoszcz wydała na ten cel 280 tys. zł, z czego niewiele na media lokalne, głównie na ogólnopolskie – wylicza prezes fundacji Krzysztof Jakubowski.

Lublin w 2021 r. na ten cel wydał dwa razy więcej, bo 560 tys. zł.

– Tu można zauważyć ciekawe dysproporcje jeśli chodzi o wydatki dla gazet lokalnych. Lubelskie wydanie Gazety Wyborczej to 101 tys. zł, Kurier Lubelski - 40 tys. zł, Dziennik Wschodni - 25 tys. zł. To największe gazety w mieście choć jakby spojrzeć na nakład to kolejność byłaby odwrotna – komentuje Jakubowski.

Dla porównania: Wrocław na publikacje w prasie wydaje 2,5 mln zł, a Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego – 3,7 mln zł.

– Z czego 2,1 mln zł trafiło do TVP i TVP Lublin – podkreśla prezes Fundacji Wolności.

Z kolei w tym roku - jak wynika z uaktualnionego właśnie rejestru umów Urzędu Marszałkowskiego - na konto lubelskiego oddziału telewizji publicznej trafiło już 256 tys. zł.

Jak pomóc by nie zaszkodzić

Dyskusję o pomocy państwa dla mediów lokalnych (na jasnych zasadach) chciałby rozpocząć Andrzej Andrysiak, wydawca „Gazety Radomszczańskiej” i prezes Stowarzyszenia Prasy Lokalnej.

– Kilka tygodni temu napisaliśmy pismo do premiera Morawieckiego, żeby rozpatrzył uruchomienie programów dofinansowania mediów lokalnych – mówi Andrysiak.

Takie programy i dofinansowania od lat ma Austria, Francja, Wielka Brytania i Szwecja.

– Skoro ważna jest kultura, rozrywka czy sport to dlaczego nie media lokalne? Poza tym państwo już media dofinansowuje. Telewizję Polską i, poprzez samorządy, niektóre lokalne media. To absurdalne, że państwo pozwala na to, by pewien rodzaj gazet władzy był dofinansowany, a media najistotniejsze dla demokracji by były tej pomocy pozbawione – tłumaczy Andrysiak.

Liczbę lokalnych tygodników (ukazujących się na terenie nie większym niż powiat) Stowarzyszenie Prasy Lokalnej szacuje na 120-140.

– W Polsce jest trzech dystrybutorów prasy, dwóch ma obecnie duże problemy. Wydawcy dostają właśnie wypowiedzenia umów od RUCH-u. W rzeczywistości to zmuszanie wydawnictwa do przyjęcia nowych warunków, które są bardzo złe - dodaje szef SPL.

RUCH należy do Orlenu. Paliwowa spółka przejęła 65 proc. akcji dystrybutora prasy w 2020 roku. Od 2021 r. państwowy koncern paliwowy jest też właścicielem dwudziestu regionalnych dzienników należących wcześniej do Polska Press (w tym wydawany w Lublinie Kurier Lubelski).

W swoich raportach finansowych za 2021 roku Orlen wylicza, że od marca do grudnia Grupa Polska Press zanotowała 274 mln zł przychodów. Przyznaje też, że „udział Grupy Polska Press w wynikach Grupy Orlen za 2021 rok był nieistotny”.

Za chwilę na pomoc będzie za późno

Jako jedna z ostatnich głos w dyskusji zabrała Lidka Matuszewska, dziennikarka Gazety ABC i portalu leszno24.pl

– Jeśli w miarę szybko nie wprowadzimy jakiś rozwiązań to za jakiś czas nie będzie czego wspierać – stwierdziła. – Prowadzimy naszą gazetę 32 lata. Pieniądze ze sprzedaży są z miesiąca na miesiąc coraz mniejsze. Dobijają nas koszty druku i kolporterzy, którzy chcą od nas coraz więcej. To już nie są pieniądze, z którymi byłabym spokojna o swoją gazetę. Długo tak nie przetrwamy. Dziś rozmawiałam z dużym przedsiębiorcą z branży budowlanej, który był naszym stałym klientem. Już nie będzie, ze względu na trudną sytuacje w jego branży. Obawiam się, że niedługo prasy lokalnej też nie będzie.