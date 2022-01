Lublin ma prawdziwy skarb. Czy zdołamy go ochronić?

Chroniony nad głowami

Przyrodnicy naliczyli też 15 gatunków ssaków. Niemal połowa jest objęta częściową ochroną:

ryjówka aksamitna

ryjówka malutka

ziębełek białawy

badylarka pospolita

myszarka zaroślowa

wiewiórka pospolita.

Dwa gatunki występujące w lesie są objęte ścisłą ochroną. Jednego z nich należy szukać nad głowami, ale raczej nocą. To borowiec wielki, jeden z największych nietoperzy żyjących w Polsce. Na razie nie ma co liczyć na spotkanie z borowcem, bo właśnie śpi i będzie spał do kwietnia.

Drugim ze ściśle chronionych gatunków, których obecność potwierdzono w Starym Gaju, jest wilk.

Zdaniem naukowców, choć nie mieszka on z zasady w naszym lesie, to pojawia się w nim okresowo. Dowodem na to był młody osobnik potrącony przez pociąg.

Chrząszcze, mrówki i... taxi

W Starym Gaju doliczono się również 279 gatunków owadów, z czego aż 24 gatunki zaobserwowano na Lubelszczyźnie po raz pierwszy.

Spośród stwierdzonych gatunków owadów aż 44 zasługują, zdaniem naukowców, na szczególną uwagę ze względu na rzadkość występowania lub ochronę. Jeden z nich to lathrobium taxi, znany dotąd z dwóch stanowisk w kraju.

– Na Czerwonej Liście Zwierząt Zagrożonych i Ginących znajduje się 8 gatunków, z czego 4 na liście gatunków zagrożonych w Polsce, zaś 4 pozostałe na liście europejskiej – piszą badacze w swym raporcie. Zagrożone wyginięciem w Polsce, a obecne w Starym Gaju, są cztery gatunki mrówek: mrówka pniowa, nazewnicza czteroplama, mrówka północna oraz lasius citrinus. Na europejskiej liście są cztery gatunki chrząszczy: tryk klonowiec, rozpylak topolowy, rębacz szary oraz strangalia czarniawa.

– Na uwagę zasługuje również występowanie w Starym Gaju tzw. reliktów lasów pierwotnych, czyli owadów związanych z lasami o charakterze pierwotnej puszczy – zauważają naukowcy. Wymieniają tu m.in. biegacza gajowego i szykonia leśnego.

Sieć wzajemnych zależności

Wśród 183 gatunków roślin stwierdzono 7 chronionych lub zagrożonych. Wśród nich są tak interesujące rośliny, jak gnieźnik leśny.

– Jest przedstawicielem rodziny storczykowatych o ciekawej biologii, należy bowiem do roślin cudzożywnych. Charakteryzuje się bezzieleniowym pędem i łuskowatymi liśćmi, które są niezdolne do fotosyntezy – piszą naukowcy w swym raporcie. Zauważają w nim również takie gatunki, jak linia złotogłów, rzęśl wiosenna.

Wawrzynek wilczełyko, najczęściej spotykana spośród roślin chronionych obecnych w badanej części lasu, jest źródłem pokarmu aż dla dziesięciu gatunków ptaków żywiących się jego owocami. Wśród nich są ptaki rzadko występujące.

– Takie wzajemne ekologiczne powiązania sprawiają, że usunięcie jednego ogniwa ze środowiska może spowodować kaskadowe zanikanie wielu kolejnych gatunków roślin i zwierząt. Dlatego tak ważne jest zachowanie ostoi przyrodniczych bez ingerencji człowieka – komentuje Radomił Filipek, działacz Towarzystwa dla Natury i Człowieka, który przed rokiem upominał się o ochronę Starego Gaju i powstrzymanie dalszych wycinek.

– Bardzo się cieszę, że miasto wyszło naprzeciw naszej inicjatywie ochrony oddziałów 177 i 178 lasu i zamówiło oraz sfinansowało inwentaryzację florystyczno-zoologiczną tego terenu – podkreśla Filipek. – Raport jest kompleksowy i dokładnie omawia bogactwo przyrodnicze tego obszaru. Bardzo cenne są również zalecenia i sugestie ze strony naukowców, których uznanie pozwoliłoby na jego ochronę i zachowanie wartości przyrodniczej.