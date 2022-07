Marek Suski - radomski car PiS pilnuje nowej układanki w lubelskim PiS

We wtorek Komitet Polityczny PiS ostatecznie zatwierdził nową organizację partii. Zasadnicza zmiana dotyczy podziału struktur okręgowych. Do tej pory były one oparte na 41 okręgach znanych z wyborów do Sejmu. Po reformie okręgów jest 94 i są one wzorowane na tych, w jakich wybierani są senatorowie.

– Wszystkie te zmiany wchodzą od 1 lipca, a formalne sprawy związane z przekazaniem dokumentacji i objęciem nadzoru nad strukturami w poszczególnych okręgach decyzją prezesa Jarosława Kaczyńskiego wyznaczono do końca lipca. Na tym kończymy etap reorganizacji Prawa i Sprawiedliwości i ruszamy w Polskę – zapowiedział podczas wtorkowej konferencji prasowej sekretarz generalny PiS Krzysztof Sobolewski.

– Wszyscy nowi pełnomocnicy mają przed sobą jasne zadania przygotowania struktur do nadchodzących wyborów. Zapewniam, że będziemy jak dobrze naoliwiona maszyna przeć do przodu – dodał rzecznik partii Radosław Fogiel.

Opiekun z Radomia

Komitet Polityczny zdecydował też o powołaniu 16 „opiekunów województw”, których zadaniem będzie nadzór nad przebiegiem zmian strukturalnych oraz działalnością nowo powołanych pełnomocników okręgowych. Województwem lubelskim „zaopiekuje” się poseł PiS z Radomia Marek Suski.

– Wiedzieliśmy, że takie osoby będą powołane, ale ta nominacja jest zaskoczeniem. Rozmawiamy na gorąco z kolegami i koleżankami i nikt się tego nie spodziewał – usłyszeliśmy we wtorek po południu od jednego z lubelskich polityków partii rządzącej.

Z nie mniejszym zaskoczeniem przyjęto informację o tym, że dwaj posłowie PiS z naszego regionu będą pełnić funkcje „opiekunów” w innych województwach. Wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin będzie odpowiedzialny za struktury na Podlasiu, a minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek – na Opolszczyźnie.

– Być może chodziło o to, by były to osoby „z zewnątrz”, nieuwikłane w lokalne układy. Takie, które zajmą się wykonywaniem wskazanych przez centralę zadań, a nie personalnymi układankami – mówi nam inny lubelski działacz PiS. Tu warto jednak podkreślić, że w niektórych województwach te role powierzono lokalnym politykom. Dla przykładu, premier Mateusz Morawiecki ma pełnić taką rolę na Śląsku, Beata Szydło w Małopolsce, a Joachim Brudziński w województwie zachodniopomorskim.