Zaczęło się od wspólnego biegania, a teraz pomagają innym. "Nie potrafimy siedzieć z założonymi rękami"

„Elementum” to z łaciny żywioł: – Nie bez powodu wybrałyśmy tę nazwę – przekonuje szefowa tego ośmioosobowego grona, Justyna Telega-Tusz. Łatwo jej uwierzyć, bo energię czuć nawet w jej głosie. Ale oprócz tego, połączyło je coś jeszcze. – Lubimy ludzi, zwierzęta i naturę. Chętnie pomagamy innym i chciałybyśmy zmieniać świat na lepsze.

Segregatory

Zaczęło się jednak od wspólnego joggingu. – Dokładnie to była międzyrzecka grupa biegowa. Tak się poznałyśmy. Ale ja zawsze miałam taki zryw do akcji społecznych. A to morsowanie, a to sprzątanie lasów. Gdzieś to kiełkowało – przyznaje Marta Muszyńska, na co dzień urzędniczka w międzyrzeckim magistracie. – Ale w pewnym momencie zdałyśmy sobie sprawę, że takie nieformalne działanie trochę nas ogranicza, choćby z tego względu, że nie mogłyśmy aplikować o środki zewnętrzne.

Dlatego rok temu pojawił się wpis w KRS. – I już mamy kilka segregatorów z papierami. Ale wciąż brakuje nam siedziby z salą konferencyjną – żartują członkinie.

Oprócz Marty i Justyny Elementum tworzą jeszcze Joanna, Sandra, Beata, Dorota, Agnieszka i Bożena.

– Są wśród nas dwudziestolatki, ale też babki 50 plus. Przekrój jest szeroki i dobrze, bo każda z nas coś wnosi, pomysłów nam nie brakuje – zapewnia szefowa. – Nie mamy jednak biznesplanu. To co robimy, jest również odpowiedzią na potrzeby mieszkańców. Słuchamy tych głosów. A wiele akcji powstało bardzo spontanicznie. Coraz bardziej utwierdzam się w przekonaniu, że wtedy chyba wychodzi najlepiej – stwierdza Justyna. A najbardziej do działania motywuje ją, gdy inni chcą dokładać swoje cegiełki do pomysłów stowarzyszenia. – To właśnie małymi krokami można wiele zdziałać. Nie od razu trzeba przecież budować pałace. My na przykład współorganizowałyśmy kiermasz książek „przeczytanych” wspólnie z miejską biblioteką – podaje przykład. Jak mówi: chociaż to mała rzecz, to cieszy. – Tak naprawdę każda z nas jest aktywna zawodowo, a stowarzyszenie to chęć aktywizacji innych, nie pobieramy z tego tytułu wynagrodzenia. Organizujemy czas sobie i innym. Lubimy, gdy coś się dzieje.

A Elementum otwarte jest też na nowych członków.