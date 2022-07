Nowy skład Pszczółki Polski Cukier AZS UMCS Lublin i nowe cele na EBLK oraz EuroCup

0 A A

Sezon 2021/22 był pierwszym od pięciu lat, od kiedy zespół koszykarek rywalizował na dwóch frontach jednocześnie – tym krajowym i europejskim (fot. Wojciech Szubartowski)

To będzie drugi taki sezon dla fanów koszykówki – wypełniony ciekawymi spotkaniami na wysokim poziomie. Pszczółka Polski Cukier AZS UMCS Lublin nie tylko podejdzie do niego jako srebrny medalista Mistrzostw Polski, ale również jako drużyna, która bez kompleksów parła do przodu w europejskich pucharach.

