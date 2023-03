Uczniowie z Lublina: brakowało im miejsca więc je stworzyli

W skład naszego zespołu wchodzą uczniowie klasy 2 o profilu biologiczno-chemicznym. Profil jest ważny, bo nasz projekt mieści się na pograniczu projektu społecznego i ekologicznego. Ekologia jest w nim bardzo ważna – mówi Maria.

– Pomysł powstał z podpatrywania naszych kolegów z profilu IB (międzynarodowego – przyp. aut.). Ich zajęcia ułożone są tak, że mają wiele „okienek”. Wolny czas mogą spędzać w przeznaczonym tylko dla nich miejscu wypoczynku – dodaje Julia. – Uczniowie pozostałych klas takiego miejsca im zazdrościli.

W ten sposób powstał „Dzielnik” – miejsca w szkole, w którym można spędzać „okienka” związane np. z nieuczęszczaniem na lekcje religii, lub w którym wygodnie rozsiąść mogą się uczniowie spoza Lublina, którzy przyjeżdżają na długo przed rozpoczęciem lekcji.

– W naszej szkole była kuchnia, która została zlikwidowana. W jej części wydzielony został sklepik. W pozostałej, niezagospodarowanej wcześniej części powstał właśnie „Dzielnik” – opowiadają członkowie zespołu.

Nazwa jest nieprzypadkowa, bo pomysłem autorów projektu było stworzenie miejsca, które umacniałoby wspólnotę poprzez dzielenie się swoimi dobrami materialnymi oraz zachęcenie młodzieży do czytania książek. Stąd umieszczenie tam regału do bookcrosingu. Ale żeby było wesoło jest też stół to piłkarzyków. Są też wyjątkowe meble.

– Pierwszym problemem było znalezienie sponsorów, którzy przekazali by nam pieniądze niezbędne do kupienia materiałów do obróbki drewna. Bardzo ważne są dla nas zagadnienia związane z ekologią, dlatego meble wykonaliśmy sami z używanych europalet i skrzynek – mówi Maria. – Za zgromadzone środku odświeżyliśmy też pomieszczenie, kupiliśmy pufy i ozdoby żeby wnętrze było jak najciekawsze.