Nagrywają i zgłaszają. Lubelska policja dostała w tym roku już 304 filmy

– Nie wolno być obojętnym na agresję na drodze czy lekceważenie przepisów ruchu drogowego – mówi Grzegorz Gorczyca, szef Automobilklubu Chełmskiego. – Parę dni temu nagrodziliśmy pamiątkowymi plakietami dwie osoby, które ujęły pijanych kierowców. Nie wolno mylić postawy obywatelskiej, przesyłania filmów z zarejestrowanymi wykroczeniami drogowymi, z denuncjacją – dodaje Grzegorz Gorczyca.

Od 10 lat na policyjne skrzynki można przesłać nagranie, zdjęcie wykroczenia drogowego lub agresywnego zachowania kierowców. – W ubiegłym roku na naszą skrzynkę kierowcy przesłali 277 filmików z kamer samochodowych z zarejestrowanymi wykroczeniami. W tym roku mamy już 304 takie zgłoszenia – mówi kom. Andrzej Fijołek, oficer prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. – Najczęściej są rejestrowane wjazdy na czerwonym świetle, wymuszenia pierwszeństwa czy nieprzestrzeganie znaku „stop” – dodaje.

Policja nie tylko czeka na nagrania z wykroczeniami, ale także prosi o pomoc kierowców. – Kamerki w samochodach aktywują się na ruch. Prosimy o nagarnia z kamer pokładowych w przypadku włamań do samochodów. Nagrania z kamerek samochodowych są także pomocne przy ustalaniu sprawców wypadków, potrąceń, którzy uciekli z miejsca zdarzenia. Kamery w samochodach jadących z przeciwka mogą zarejestrować uciekającego sprawcę – dodaje kom. Andrzej Fijołek.

Filmy lub zdjęcia można przesyłać pod adres: stopagresjidrogowej@lu.policja.gov.pl. W celu umożliwienia policjantom skutecznego ścigania sprawców wykroczeń, mundurowi proszą o przekazanie wraz z materiałem filmowym daty, godziny i miejsce zdarzenia (miejscowość, nr drogi/ulica), numeru rejestracyjnego i marki pojazdu nagranego pojazdu. Proszą także o imię i nazwisko, adres do korespondencji, tel. kontaktowy osoby zgłaszającej. Na adresy e-mail policyjnej skrzynki można przesyłać filmy lub linki do zamieszczonych w internecie zdjęć i filmów. – Jeżeli ktoś ma kłopot z przesłaniem materiału na naszą skrzynkę, to można go przekazać w najbliższej jednostce policji – dodaje oficer prasowy.