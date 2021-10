Na trasie z Lublina do Świdnika stawiają na "wilcze oczy"

– Ponad tydzień temu podpisaliśmy umowę notarialną, na mocy której przejęliśmy al. Jana Pawła II od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Lublinie – potwierdza Marcin Dmowski, zastępca burmistrza Świdnika. – Dzięki temu będziemy mogli poprawić bezpieczeństwo w tej części miasta.

Na al. Jana Pawła II ze względu na bliskość z lasem dochodzi bowiem do wypadków drogowych i kolizji, w których uczestniczą przede wszystkim dzikie zwierzęta.

– W 2020 r. odnotowaliśmy 9 zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, a w 2021 r. do piątku – 15 – podlicza st. asp. Elwira Domaradzka, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Świdniku.

– Jesteśmy już po konsultacjach z Nadleśnictwem Świdnik a także Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Lublinie i niestety budowa ogrodzenia nie wchodzi w grę, ponieważ zaburzyłoby to migrację zwierząt – tłumaczy zastępca burmistrza. – Postanowiliśmy zastosować inne rozwiązanie.

To tzw. wilcze oczy, czyli elementy odblaskowe montowane na słupkach przy drodze. Światło reflektorów nadjeżdżającego pojazdu oświetla ostrzegawcze elementy odblaskowe zainstalowane po obu stronach drogi. Urządzenia te odbijają światło w kierunku przyległych do drogi terenów i w ten sposób powstaje optyczna zapora ostrzegawcza, która odstrasza zbliżające się zwierzęta. Dzięki takiemu rozwiązaniu zwierzę zatrzymuje się lub zawraca. – Słupki już mamy. Czekamy na elementy odblaskowe, które mają być dostarczone już w poniedziałek – zapowiada Jerzy Irsak, prezes Przedsiębiorstwa Komunalnego Pegimek w Świdniku. – Słupki z odblaskami będziemy montować co 100 metrów, po 7 słupków z jednej i drugiej strony drogi.

Rozważane jest też ograniczenie prędkości.

– Z 70 na 50 km/h – mówi Marcin Dmowski, który dodaje, że al. Jana Pawła II jest oświetlona, przy drodze są też ustawione znaki ostrzegające kierowców przed dziką zwierzyną.

Docelowo droga ma być rozbudowa o drugą jezdnię. – Planujemy budowę drugiej nitki, która jest przewidziana od strony lasu Rejkowizna. Chcemy przygotować dokumentację i wpisać to zdanie inwestycyjne do budżetu na 2022 r. – dodaje zastępca burmistrza.