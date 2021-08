Lubelskie: Z północy na południe w półtorej godziny. Jak długo trzeba będzie na to poczekać?

W poniedziałek premier Mateusz Morawiecki ogłosił Rządowy Program Budowy Dróg Krajowych 2030, który w Lubelskiem ma kosztować 17,5 miliarda złotych. Wczoraj, podczas konferencji prasowej zorganizowanej na skraju drogi S19 w Niedrzwicy Kościelnej, wicewojewoda Gmitruczuk nie krył zadowolenia.

– Program ogłoszony przez premiera pozwala na domknięcie systemu dróg ekspresowych, w tym drogi S19 Via Carptia, drogi życia, przy której stoimy. Przy sprawnym prowadzeniu inwestycji drogowych do roku 2027, 2028 roku kierowcy będą mogli przejechać z północy na południe regionu w ciągu półtorej godziny, przy zachowaniu obowiązujących limitów prędkości – zapowiedział.

Premier ogłasza

Rządowy Program Budowy Dróg Krajowych 2030 z perspektywą do 2033 roku pozwoli na dokończenie całej sieci autostrad i dróg ekspresowych. Łącznie wszystkie planowane inwestycje drogowe to ok. 8 tys. km dróg w całym kraju. Program w ponad osiemdziesięciu procentach opierający się o środki krajowe pochłonie blisko 300 mld zł.

– Na dokończenie programu budowy lubelskich dróg ekspresowych oraz odcinka A2 od Białej Podlaskiej do granicy, trafi do naszego regionu 17,5 miliarda złotych wraz z wydatkami na program budowy obwodnic miast – dodaje Gmitruczuk. – Nowe drogi nie tylko podniosą komfort i bezpieczeństwo podróżowania, ale także wpłyną na ożywienie gospodarcze, szczególnie mniejszych ośrodków. Mam tu na myśli przede wszystkim S19 Via Carpatia, łączącą północ z południem Europy oraz S12, w kierunku centralnej Polski oraz granicy zachodniej.

Ponad 500 km ekspresówek

Lubelski oddział GDDKiA zarządza siecią blisko 1004 km dróg krajowych, w tym niemal 146 km dróg ekspresowych.

– Docelowo, za kilka lat sieć dróg ekspresowych w woj. lubelskim będzie liczyć ponad 500 km, a w północnej części województwa kierowcy będą mieli do dyspozycji ok. 65 km autostrady A2 – mówi Edyta Szewczyk, zastępca dyrektor lubelskiego oddziału GDDKiA. – Już oddaliśmy do użytku m.in. drogę S12 od Puław do Piask, a od ubiegłego roku kierowcy mają do dyspozycji całą trasę S17 w kierunku Warszawy. Od węzła Lubelska pod Warszawą do węzła Piaski Wschód jest to w sumie ok. 180 km. W czerwcu tego roku udostępniliśmy kierowcom także odcinek Via Carpatii (S19), między Janowem Lubelskim a węzłem Lasy Janowskie – dodaje.

Już budują i ogłaszają

Obecnie w budowie jest dziewięć odcinków drogi o długości ok. 121 km i wartości ok. 3,7 mld zł. W ubiegłym tygodniu ogłoszono przetarg na zaprojektowanie i budowę kolejnych dwóch odcinków drogi S19 od Kocka do Lubartowa o łącznej długości ok. 24 km. Trwają też prace przygotowawcze do realizacji kolejnych dróg ekspresowych w naszym regionie. Jest to w sumie 14 odcinków o długości 230 km dróg ekspresowych S12, S17 i S19. W tym roku planowane jest ogłoszenie przetargów na odcinki drogi S19 od granicy woj. lubelskiego z woj. mazowieckim do Kocka.

Trwa też budowa sześciu odcinków S19 między Lublinem a węzłem Lasy Janowskie (ok. 75 km) oraz obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego w ciągu S17 (ok. 10 km). Do etapu realizacji przeszły też odcinek S19 Lubartów – Lublin (ok. 23 km), którego realizacja planowana jest w latach 2022-2024 oraz obwodnica Chełma w ciągu S12 o długości ok. 14 km. Zadania te mają wyłonionych wykonawców i trwają dziś prace projektowe.

Przez woj. lubelskie przebiegać będzie również ok. 65 km autostrady A2. W ubiegłym tygodniu wyłoniony został wykonawca, który zaprojektuje 32-kilometrowy odcinek tej drogi od węzła Biała Podlaska do granicy państwa w Kukurykach. W fazie realizacji są pozostałe odcinki od granicy woj. lubelskiego z woj. mazowieckim do Białej Podlaskiej.

W ramach projektu Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. (z perspektywą do 2033 r.) drogowcy planują zbudować:

S17 Piaski - Hrebenne - 115,2 km

S19 gr. woj. - Lubartów - Lublin - 104,5 km

S19 Lublin - Rzeszów, odc. Lublin - Lasy Janowskie - 74,8 km

S12 Piaski - Dorohusk - 60,9 km

obwodnica Chełma w ciągu S12 - 13,6 km

obwodnica Tomaszowa Lub. w ciągu S17 - 9,6 km

autostrada A2 gr. woj. lubelskiego i mazowieckiego - gr. państwa w Kukurykach - ok. 65 km

Łączny koszt realizacji tych zadań to ok. 17,5 mld zł