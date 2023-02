Z legitymacją łatwiej rozmawiać. Powiat opolski będzie miał społecznego opiekuna zabytków

Społeczny opiekun zabytków to ktoś, kto podejmuje działania związane z zachowaniem ich wartości i utrzymaniem ich w jak najlepszym stanie. Ma wiedzę w zakresie ich ochrony i opieki oraz zajmuje się jej upowszechnianiem. Powiat opolski przygotowuje się do nadawania takiego tytułu po raz pierwszy. Dzieje się to na wniosek służb konserwatorskich, które wystąpiły do starosty z taką inicjatywą wskazując pierwszego kandydata.

Jest już wzór legitymacji społecznego opiekuna zabytków i zaświadczenia o nadaniu takich uprawnień.

– Formalnie, w mojej pracy funkcja społecznego opiekuna zabytków nic nie zmieni. Od lat prowadzę badania archeologiczne i szereg działań na rzecz ochrony zabytków na terenie powiatu opolskiego ale kiedy ma się legitymację łatwiej jest rozmawiać z właścicielami gruntów. Informować o pracach badawczych czy prosić, by użytkownik działki na przykład nie wydobywał piachu z danego miejsca i nie niszczył stanowiska archeologicznego. Funkcja podkreśla powagę tych działań, jest bardziej oficjalna. Jako opiekun społeczny zabytków będę mógł z urzędu uczestniczyć w sesjach rad gmin oraz rady powiatu i działać na rzecz ochrony za-bytków – mówi dr Łukasz Miechowicz, archeolog, pracownik Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, który kieruje misją archeolo-giczną w Chodliku w gminie Karczmiska.

– Pół roku temu Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków wystąpił do starostwa opolskiego z wnioskiem w tej sprawie. Bardzo się cieszę, że zostanie to załatwione i dziękuje staroście – dodaje archeolog zajmujący się archeologią średniowiecza i okresu nowożytnego, metodyką badań archeologicznych oraz dokumentacji zabytków, zwłaszcza tzw. nowymi technologiami.

Naukowiec, który teraz przygotowuje publikacje naukowe i opracowuje znaleziska z poprzedniego sezonu prac wykopa-liskowych, zapowiada co nowego zastaną turyści w Chodliku wiosną.

Chodlik, jak tłumaczą badacze, to wieś o niezwykle długiej i interesującej historii sięgającej przeszło tysiąca lat. Na jej obszarze położone są relikty olbrzymiego trójwałowego grodu – wyróżniającego się konstrukcją i rozmiarami jednego z najstarszych i największych założeń obronnych w Polsce.

Prowadzone od przeszło 60. lat badania archeologiczne ustaliły, że czasy jego świetności przypadały na VIII-X w., a więc tak zwany okres plemienny, bezpośrednio poprzedzający zarówno powstanie państwa polskiego jak i początki chrześcijaństwa.