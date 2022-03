Przegląd tygodnia, czyli czysty romantyzm przy kominku

NEGOCJACJE

Posiadłość w podlubelskiej miejscowości. Zimowy wieczór, polana wesoło trzaskają w kominku. Ona studiuje album „Masters of painting”, on – głaszcząc psa – ogląda „Panoramę Lubelską”. Ona, podnosząc wzrok znad stronnicy, pyta: – Misiu, dałbyś 100 tysięcy na Tamarę? On zdejmuje okulary, kieruje wzrok w stronę okna, palec zawisa nad przyciskiem pilota. – Hm, mówisz i masz – odpowiada.

Kurtyna