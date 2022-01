Był pijany, miał zakaz prowadzenia, a i tak wiózł 7-letnie dziecko. Będzie się tłumaczyć przed sądem

10 A A

Zdjęcie ilustracyjne (fot. Archiwum)

Skrajną nieodpowiedzialnością wykazał się 51-letni mężczyzna. Policjanci, którzy zatrzymali go do kontroli drogowej, od razu wyczuli, że jest nietrzeźwy. Jakby tego było mało, to razem z nim jechało 7-letnie dziecko. To jednak nie wszystko

