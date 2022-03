Gmina Opole Lubelskie: Ma być jaśniej i taniej

Zmniejszenie zużycia prądu o 70 proc. zakłada inwestycja, którą realizuje samorząd. Chodzi o wymianą oświetlenia ulicznego na terenie całej gminy. Jak wyliczają władze, projekt dotyczy 2300 sztuk opraw oświetleniowych oświetlenia ulicznego typu LED.

Na liście miejscowości, które już mają nowe lampy jest Górna Owczarnia. – Niektóre sołectwa jeszcze czekają, u nas nowe oprawy na starych słupach zostały założone w styczniu. Jest duża różnica, jesteśmy zadowoleni. Nawet od mieszkańców słyszę, że teraz oświetlenie jest lepsze niż było stare – mówi Danuta Grzeszkowska, sołtys Górnej Owczarni. Pytana czy lampy by się gdzieś jeszcze przydały mówi, że od dłuższego czasu apelują w gminie o zrobienie drogi, która jest jedynie wysypana tłuczniem i w ogóle nie ma oświetlenia.

Chodzi o 1400 metrów skrótu do dojazdówki w stronę Opola. Oprócz mieszkańców Górnej Owczarni z tej krótszej trasy korzystają też kierowcy z Franciszkowa czy Gór Opolskich.

- Młodzi ludzie pobudowali tam mieszkania, czekają ze zrobieniem ogrodzenia na asfalt. Kurzy się bardzo, lecą kamyki. Do pól robią dobre drogi a tam gdzie są domy to nie. Rozmawialiśmy z burmistrzem ale mówi, że nie ma pieniędzy – dodaje pani sołtys, która by chciała, żeby choć 6-7 lamp pojawiło się przy tej drodze.

Rada sołecka planowała, że fundusz sołecki przeznaczy na ten cel, ale w tym roku sołtysi pieniędzy na swoje wydatki mieć nie będą. Także Górna Owczarnia nowe lampy chwali ale przypomina, że są miejsca, gdzie jest ciemno i niebezpiecznie.

Oprócz Górnej Owczarni nowe lamy są na ulicach w miejscowościach: Kluczkowice Osiedle, Kluczkowice, Puszno Godowskie, Puszno Skokowskie, Nowy Franciszków, Stary Franciszków, Leonin, Góry Opolskie, Stary Komaszyce, Wólka Komaszycka.

Projekt dotyczy też samego Opola gdzie zmianę powinni zauważyć mieszkańcy ulic: Rybackiej, Morwowej, Kraszewskiego, Brejdyganta, Willowej, Kwiatowej, Przedmieście, Krzywe Koło, Działkowej, Kopernika, Witosa, Rataja, Lubomirskiej, Konarskiego, Armii Krajowej, Orzeszkowej, Wyszyńskiego, Leśnej, osiedla przy ul. Krasickiego oraz łącznika ul. Fabrycznej z ul. Kolejową.

Koszt zadania po przetargu to ponad 3 803 000 złotych. Wykonawcą jest warszawska spółka Pollight, która powinna zakończyć prace w maju.

- Zakładając, że prawie 100 proc. kosztów inwestycji stanowi dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, to wkład własny z budżetu gminy powinien zwrócić się w ciągu jednego roku działania nowego systemu oświetlenia ulicznego – mówi Sławomir Plis, burmistrz Opola Lubelskiego.

Modernizacja infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy to jedna z trzech inwestycji na które Opole Lubelskie dostało pieniądze w ramach drugiego naboru do RFIL.

- Łącznie pozyskaliśmy dofinansowanie w kwocie 7,2 mln zł, a pozostałe dwie inwestycje finansowane w ramach tych środków dotyczą drugiego etapu rewitalizacji Parku Miejskiego i drugiego etapu rewitalizacji centrum miasta – dodaje burmistrz.