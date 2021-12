Lód, wstęga i łyżwy. Lodowisko w Opolu Lubelskim już otwarte

– Wspieramy wiele takich obiektów. Przez cztery edycje programu Sportowa Polska wydaliśmy ponad miliard trzysta milionów złotych, wsparliśmy tysiąc takich inwestycji – mówił we wtorek w Opolu Lubelskim minister sportu i turystyki, Kamil Bortniczuk. Przyjechał tu, żeby oficjalnie otworzyć nowy obiekt przy ul. Fabrycznej. Zimą to lodowisko, a w okresie wiosenno-letnim zamieni się w kryty kort tenisowy. Jego budowa pochłonęła ponad 3 mln zł.

– Żyjemy w czasach, w których młodzież ma wiele alternatywnych możliwości spędzania wolnego czasu, których 10-15 lat temu nie było. Rekreacja to podstawa zwłaszcza w mniejszych miejscowościach, by zarówno młodzi jak i ich rodzice mogli aktywnie i bezpiecznie spędzać czas – uzasadniał Bortniczuk.

Oprócz części oficjalnej wydarzeniu towarzyszyły występy łyżwiarek, zabawy dla dzieci, konkursy oraz spotkanie ze Świętym Mikołajem. – Na łyżwy w wieku 4 lat zaprowadziła mnie mama, co zaszczepiło we mnie pasje do łyżwiarstwa, dziś jestem trenerką oraz jeżdżę na pokazach – mówi Agnieszka Dobrowolska z Akademickiego Związku Sportowego w Warszawie.

– Dzieci i dorośli czekali na to lodowisko, będziemy tu przychodzić całą rodziną – dodaje pani Ania, mama dwójki dzieci, które z niecierpliwością czekają, by móc pojeździć na lodowisku.

Cennik

Lodowisko czynne jest od poniedziałku do piątku oraz w weekendy w godzinach 9-21. Jedna sesja to godzina i 15 minut.

Bilet normalny – 10 zł/sesja

Bilet ulgowy – 8 zł/sesja

Z Kartą dużej rodziny – 8 zł/sesja

Grupowy (powyżej 10 osób) od osoby – 8 zł/sesja

Wypożyczenie łyżew – 10 zł/sesja

Wypożyczenie sprzętu (pingwin)– 5 zł/szt/sesja

Ostrzenie łyżew – 10 zł/para

Lodowiska na wyłączność - 300 zł/sesja