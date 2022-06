Nowość w regionie. Dolina 10. Stawów

Organizacja wypoczynku nad wodą wiąże się z zapewnieniem bezpieczeństwa kąpiącym. Gminy sygnalizują, że nie jest z tym łatwo. Poniatowski ośrodek od kwietnia informował, że zatrudni ratowników, szukano osób na etat lub zlecenie.

– Mamy kłopoty z obsadą osób zapewniających bezpieczeństwo nad wodą. Ratownicy pracujący na pływalni nie wystarczą, zwłaszcza, że oni też mają prawo do urlopu. Liczymy się z tym, że w czasie upalnych wakacji kryty basen będzie zamykany, by działało kąpielisko. Ale w razie niepogody mieszkańcy będą mogli korzystać z pływalni, deszczowe lato to u nas nie problem – dodaje Barbara Burzyńska.

Nazwa Dolina 10. Stawów odnosi się do faktycznej liczby kaskadowo ułożonych akwenów, które są w centrum Poniatowej. Zasilają je wody Kraczewianki.

Gdyby ktoś martwił się losem charakterystycznej niebieskiej zjeżdżalni – w przyszłym roku będzie zamontowana w miejscu nowego kąpieliska.