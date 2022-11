Opole Lubelskie . Rura pod ziemią jest, ale teraz ma być szersza

W zeszłym miesiącu gmina rozstrzygnęła przetarg na budowę sieci wodociągowej w Opolu Lubelskim przy ulicy Przedmieście wraz z odtworzeniem drogi. Wykonawcą będzie kraśnicka spółka WOD-BUD.

Jak informują urzędnicy, zadanie podzielone jest na dwa etapy: pierwszy to wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Ma się zakończyć w czerwcu przyszłego roku. Prace budowlane związane z budową sieci, przyłączami oraz odtworzeniem drogi i chodników to etap drugi. Robotnicy na ul. Przedmieście i Józefowskiej będą pracować od połowy do końca przyszłego roku.

– Bardzo ważna i wyczekiwana przez mieszkańców inwestycja o wartości ponad 2 mln zł, na którą pozyskaliśmy środki z Rządowego Funduszu Polski Ład. Wartość dofinansowania całego zadania stanowi aż 95 proc., zatem tylko niewielka część środków na tę inwestycję pochodzić będzie z budżetu gminy – mówi burmistrz Opola Lubelskiego Sławomir Plis, który w zeszłym tygodniu spotkał się wykonawcą.

– Nie wiem o co pani pyta, właśnie nalewam wodę z kranu do czajnika. Wodociąg? Pierwsze słyszę, my mamy wodociąg – mówi jeden z mieszkańców ul. Przedmieście pytany o wyczekiwaną gminną inwestycję.

– Może to inna strona naszej ulicy? Tu wszyscy mamy wodę, tak normalnie. Nie mamy studni i chyba nikt z sąsiadów nie ma. A to o nas chodzi? – dopytują kolejni.

Owszem, o nich. Wodociąg faktycznie mają, ale przyjadą koparki i ciężarówki z rurami, bo będą mieć lepszy.

– O nowym wodociągu, który pełni funkcję magistrali zaopatrującej w wodę nie tylko mieszkańców ul. Przedmieście czy Józefowskiej ale niemal połowy Opola Lubelskiego, myśleliśmy od dawna. Ten, którzy mamy jest już przestarzały, ciągle są z nim kłopoty, no i nowy będzie miał większą średnicę. Przygotowywana inwestycja jest kolejnym etapem modernizacji magistrali. Niedawno została oddana do użytku Al. 600-lecia, która przeszła gruntowny remont. Zanim pojawił się nowy asfalt była wymieniana infrastruktura sięgająca ul. Józefowskiej, teraz to wszystko stworzy całość – tłumaczy Henryk Piłat, prezes Opolskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Opolu Lubelskiem.

Roboty prowadzone w pasie drogowym w sąsiedztwie posesji przy ul. Przedmieście i Józefowskiej będą więc dotyczyły osób mieszkających nawet na Starym i Nowym Rynku. Rura, którą teraz leci woda, ma 25 cm średnicy, nowa będzie miała 40 cm. Zmiana dotyczy odcinka 591 i pół metra.

– Praktycznie nie ma w Opolu miejsc, które by nie miały wodociągu. Jeśli powstaje to jedynie tam gdzie pojawiają się nowe domy na przykład przy ul. Przemysłowej czy Zajączkowie. Także bardziej musimy myśleć o kanalizacji. Właśnie przygotowujemy się do gruntownej modernizacji części oczyszczalni ścieków – zapowiada prezes OPK.