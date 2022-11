Pijany kierowca staranował krzyż. Ruszyła społeczna akcja naprawy

Ulica Józefowska w Opolu Lubelskim, wszystkim osobom, które długo są związane z miastem albo interesują się jego historią, kojarzy z ostatnią drogą. Dawniej chodziły tędy kondukty pogrzebowe. Mniej więcej w połowie ulicy, przy skrzyżowaniu z ul. Nową stoi krzyż. Znów stoi, bo przez jakiś czas leżał, a przez jakiś czas w ogóle go nie było.

Jak wynika z ustaleń opolskich policjantów, w nocy z 16 na 17 czerwca 31-letni mężczyzna kierujący passatem uderzył w nieczynny słup energetyczny a następnie w krzyż. Auto dachowało. Kierowca nie doznał obrażeń, a po pobraniu krwi do badań okazało się, że miał 1,2 promila alkoholu. Został zatrzymany. Mieszkaniec powiatu opatowskiego jechał sam. Do zdarzenia miało dojść w wyniku kolizji z psem, który miał wybiec na szosę i dlatego kierujący stracił panowanie nad autem.

– Codziennie idąc do pracy mijam ten krzyż więc tym bardziej chciałem mieć choć mały wpływ na to, by wrócił gdzie jego miejsce – tłumaczy Michał Darowski, w którego sklepie zielarskim „Czuję Miętę" przy ul. Piłsudskiego 11 w Opolu można składać datki na pokrycie kosztów naprawy krucyfiksu. W akcji uczestniczył od początku i pomagał w pracach.

Za zbiórką funduszy i renowacją stoi Stowarzyszenie Głos Obywatelski Powiatu Opolskiego, które zmobilizowało grono osób, które zaangażowały się w miarę swoich możliwości.