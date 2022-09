W Karczmiskach podwyższą opłaty za żłobek. 8 zł za dzienne wyżywienie to już za mało

Jeśli porządek obrad dzisiejszej sesji nie ulegnie zmianie, dwunastym punktem będzie przyjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w żłobku w Karczmiskach, częściowego zwolnienia od ponoszonych opłat oraz ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienia dziecka w żłobku.

W uzasadnieniu uchwały władze przypominają, że w tym roku z uwagi na brak ministerialnych konkursów (Maluch +) gmina nie dostała żadnych pieniędzy na bieżące utrzymanie żłobka. W związku z tym utrzymanie miejsca dla najmłodszych mieszkańców spada wyłącznie na gminę i rodziców.

– Opłata za pobyt dziecka w żłobku naliczana jest w powiązaniu z obowiązującym minimalnym wynagrodzeniem za pracę. Teraz jest to 15 procent, a wnioskujemy o 16 procent. Ponieważ płaca minimalna ma się zmienić od lipca, do lipca rodzice by płacili 558, 40 zł a później czesne będzie wynosiło 576 złotych – wylicza Aldona Ejchler, dyrektorka żłobka w Karczmiskach.

Żłobek w Karczmiskach działa od 2015 roku, sukcesywnie, z roku na rok był powiększany. Teraz w placówce jest 48 miejsc i tyle maluchów spędza tu czas. Jednak cały czas dzwonią rodzice pytając o zwolnione miejsce, bo zainteresowanie jest większe. Na liście rezerwowej zwykle jest około dziesięciu nazwisk, głównie osób spoza terenu gminy. W czasie rekrutacji dzieci z gminy Karczmiska mają pierwszeństwo i to przede wszystkim one chodzą do żłobka.

– Rodzice płacą też za wyżywienie. W tym momencie to 8 złotych za dzień pobytu. W projekcie uchwały wnioskujemy, by stawka wzrosła o złotówkę. Jeśli przyjmiemy, że dziecko jest u nas przez 22 dni w miesiącu, wzrost kwoty którą po przyjęciu zmian, będzie musiał zapłacić rodzic to 22 złote – dodaje dyrektor.

Stawki, które aktualnie obowiązują zostały przez radnych przyjęte w 2020 roku i są niewystarczające. Dla przykładu: dziś za 8 złotych dzieci zjedzą: płatki kukurydziane na mleku, kanapkę z bułki pszennej z mielonką i zielonym ogórkiem, herbatę owocową, jabłko, barszcz czerwony z jajkiem i kiełbasą, gołąbki bez zawijania z ziemniakami i kompot. Na podwieczorek: wafle domowe.

Jak wyliczyli urzędnicy, przed wakacjami miesięczny koszt utrzymania malucha w żłobku wynosił blisko 1247 złotych z czego 63,79 proc. uiszcza gmina.

Przyjęta dziś uchwała wejdzie w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym a nowe stawki zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2023 roku.