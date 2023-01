Wraca znany festiwal filmowy. Wyślij film

Trwa nabór filmów do konkursu kina niezależnego na 14. Festiwalu Kina Offowego Filmoffo w Opolu Lubelskim. Można nadsyłać filmy fabularne, dokumentalne, animowane, studenckie i amatorskie. Jedynym ograniczeniem jest czas trwania – zgłoszony do selekcji obraz nie może on przekraczać 30 minut. Jeden twórca może zgłosić maksymalnie jeden film.

Z doświadczenia lat ubiegłych wynika, że prace na opolski festiwal przysyłają zarówno studenci szkół filmowych jak amatorzy.

- Czternasta edycja imprezy odbędzie się 24 i 25 lutego, a filmy można zgłaszać do 27 stycznia. Mamy już kilkadziesiąt prac konkursowych ale czekamy na kolejne – mówi Krzysztof Ryczek, współorganizator Filmoffo, który wspomina, że początki festiwalu sięgają czasów, gdy w Opolu Lubelskim ówcześni młodzi ludzie kręcili filmy i uznali, że organizacja przeglądu takich produkcji będzie dobrym pomysłem.

Na wzór Złotych Lwów czy Złotego Niedźwiedzia ustanowiono nagrodę Złotego Jeża, bo to zwierzątko kilkanaście lat temu było bardzo często widywane w mieście.

Z czasem, nieformalny przegląd nieformalnej grupy lokalnych filmowców SORRY FILM POLSKA stał się znanym festiwalem. Młodzi reżyserzy fakt zdobycia Złotego Jeża wpisują w CV obok laurów z festiwalu OKFA czy pokazów na Warszawskim Festiwalu Filmowym i Nowych Horyzontach we Wrocławiu. A na liście laureatów są nawet twórcy, których kolejne filmy były nominowane do Oskara („Joanna” Anety Kopacz, której „Spacer’ wygrał Filmoffo w 2010 roku).

– Każda okazja by pokazać swój film jest miła i nawet z tego powodu fajnie brać udział w takim festiwalu. Dobrze też jest skonfrontować się z zupełnie inną widownią, taką która nie jest związana ze środowiskiem branżowym. W Opolu Lubelskim na projekcje przychodzą po prostu mieszkańcy i sala jest pełna. Emocje towarzyszące pokazom zawsze zależą od publiczności – mówi Klaudia Folga, studentka reżyserii filmowej na PWSFTViT w Łodzi, która kończy właśnie swój dyplomowy film.

W 2020 roku pokazywała na Filmoffo „Jaskinię żółwi" i zdobyła Złotego Jeża. Na ostatnim Warszawskim Festiwalu Filmowym dokument Klaudii Folgi „Factorial Juggling” został uznany za najlepszy debiut z Europy Wschodniej i wyróżniony Nagrodą młodego Jury/ FIPRESCI.

Twórcy, których filmy przejdą selekcję są zapraszani do Opola Lubelskiego. Udział jest płatny (300 zł, w tym dwa noclegi i częściowe wyżywienie).

– Ta edycja jest szczególna, bo dwa lata, z powodu obostrzeń pandemicznych nie organizowaliśmy Filmoffo. Podobnie jak przy ubiegłych edycjach wszystkie pokazy filmów, które przeszły selekcję będą gratis. Cena biletów na koncerty towarzyszące projekcjom jest w trakcie ustalania – dodaje współorganizator imprezy, która odbędzie się w Opolskim Centrum Kultury.

W tym roku 24 lutego zagra Patrick The Pan, alternatywny artysta młodego pokolenia, a 25 lutego wystąpi Bisz/Radex - jeden z zespołów na scenie okołohiphopowej.

Zwykle pokazom i koncertom towarzyszy wystawa plakatów. W tym roku uczestnicy zobaczą prace Krzysztofa Iwańskiego, ocenianego jako twórcę, którego inspiruje stylistyka wywodzącą się z neoplastycyzmu, konstruktywizmu oraz Bauhaus.

Więcej informacji, regulamin i karta zgłoszenia filmu TU oraz TU