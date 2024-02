Obywatele podziękowali policjantom. Bo pomogli ich bratu

List z podziękowaniami wpłynął do komendanta, a dotyczył tego, co zrobili sierż. szt. Patryk Macha, asp. Paweł Socha, sierż. szt. Anna Borowik oraz asp. Waldemar Mackiewicz. Napisali go krewni mieszkańca Parczewa, który żyje w trudnych warunkach, a dzięki interwencji mudurowych uzyskał pomoc.

Podczas jednego ze styczniowych patroli policjanci sprawdzali miejsca, gdzie mogły przebywać osoby samotne. W altance działkowej znaleźli człowieka, który nie miał opału. A było akurat bardzo mroźnie.

Wiadomość została przekazana dzielnicowym, a ci zaalarmowali Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Parczewie. Samotnemu człowiekowi została udzielona pomoc.

Za całą tę akcję podziękowali w liście do komendanta krewni mieszkańca Parczewa.