Będzie ślisko. Kierowcy noga z gazu

- Prognozowane są słabe opady marznącej mżawki powodujące gołoledź - czytamy w komunikacie IMGW. Prawdopodobieństwo występowania zjawiska oszacowano na 75 proc.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie dla 17 powiatów województwa:

biłgorajskiego

Chełma

chełmskiego

hrubieszowskiego

janowskiego

krasnostawskiego

kraśnickiego

lubartowskiego

lubelskiego

Lublina

łęczyńskiego

opolskiego

puławskiego

świdnickiego

tomaszowskiego

zamojskiego

Zamościa.

Ostrzeżenie obowiązuje do godziny 9 w sobotę (28 grudnia). W nocy z piątku na sobotę w województwie lubelskim mogą pojawiać się silne zamglenia lub mgły ograniczające widzialność do 200 m. Temperatura minimalna od -1°C do 1°C. Miejscami ślisko! Wiatr słaby, zmienny.

W sobotę zachmurzenie całkowite z przejaśnieniami. Miejscami słabe opady mżawki, na południu regionu okresami marznącej i powodującej gołoledź. Silne zamglenia lub mgły ograniczające widzialność do 400 m, lokalnie do 200 m. Temperatura maksymalna od 0°C do 3°C. Lokalnie ślisko! Wiatr słaby, południowo-zachodni i południowy, miejscami zmienny.