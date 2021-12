Diametralna zmiana pogody. Prognoza na sylwestra

Według prognozy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, od środy w Lublinie zima powoli będzie ustępować – nad ranem będzie do -4 st. C, a z każdą kolejną godziną temperatura będzie systematycznie rosnąć. IMGW ostrzega jednak, że tego dnia w niemal całym regionie mogą pojawić się opady marznące. W nocy będzie już około zera.

Z kolei w czwartek temperatura będzie dodatnia, w okolicach 3-4 st. C, ale możemy spodziewać się również opadów deszczu i śniegu. Słońce schowa się za chmurami.

W piątek i w sobotę w niektórych rejonach Polski temperatura może wzrosnąć nawet do 12 st. C. Nie będzie się dało jednak tego odczuć przez silny i porywisty wiatr, osiągający prędkość do 80 km/h.

Niedziela będzie chłodniejsza, ale termometry ciągle powinny pokazywać maksymalnie do 5 st. C. Wiatr osłabnie i nie będzie nam się już tak dawać we znaki.