Lubelskie: Deszczowa aura się utrzymuje, ale to ma się zmienić. Strażacy jeździli do zgłoszeń

Jak przekazał nam dyżurny Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie, od godz. 8 we wtorek do godz. 7 w środę byly 33 zdarzenia związane z opadami deszczu - 31 to połamane gałęzie i drzewa, a pozostałe 2 to pompowania wody.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej od wczorajszego wieczora utrzymuje ostrzeżenie pierwszego stopnia w sprawie intensywnych opadów deszczu. Dotyczy ono powiatów: bialskiego, łukowskiego, radzyńskiego, włodawskiego, parczewskiego, lubartowskiego, łęczyńskiego, świdnickiego, lubelskiego, chełmskiego, krasnostawskiego, janowskiego, zamojskiego, hrubieszowskiego, tomaszowskiego i biłgorajskiego oraz miast: Lublin, Biała Podlaska, Chełm i Zamość.

- Prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Prognozowana wysokość opadów do 30 mm - podaje IMGW.

W Lublinie temperatura ma dzisiaj wzrosnąć do 26 st. C w ciągu dnia. Jak to będzie wyglądać w innych miastach naszego regionu? Biała Podlaska - do 23 st. C, Chełm - do 23 st. C, Puławy - do 27 st. C, Zamość - do 25 st. C. Synoptycy nie przewidują wystąpienia dzisiaj burz.