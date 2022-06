Ostrzeżenie IMGW. Jak nie musisz to nie wychodź z domu

"W ciągu najbliższych 2-3 godzin w regionie temperatura przekroczy 30 st C. Temperatura maksymalna wyniesie dzisiaj od 30 st. C do 33 st. C, a miejscami nawet 35 st C" – prognozuje IMGW.

Ostrzeżenie obowiązuje do godz. 18 w poniedziałek.

Poza województwem lubelskiem ostrzeżenie o upale drugiego stopnia wydane zostało również dla województw: zachodniopomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, łódzkiego, mazowieckiego, podlaskiego, podkarpackiego i małopolskiego.

Jak przetrwać upały?

* unikaj wysiłku fizycznego, zostań w domu

* pij dużo niegazowanej wody

* ogranicz przebywanie na pełnym słońcu

* noś nakrycie głowy

* stosuj kremy z filtrem UV

* nie zostawiaj dzieci i zwierząt w samochodzie

* nie pij alkoholu, bo odwadnia organizm

* w ciągu dnia zamknij i zasłoń okna

* noś lekką, przewiewną odzież