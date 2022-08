Lubelskie. Kości znalezione w studzience. Jest decyzja prokuratury

Zagadka zaginięcia Piotra S. z Tyszowiec pozostanie nierozwiązana. To na pewno nie jego kości znaleziono miesiąc temu w studzience ściekowej. Co więcej, wbrew początkowym założeniom, to w ogóle nie były ludzkie szczątki.