Upały nie odpuszczają. Ponad 30 stopni w cieniu

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed upałami. Ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia występują praktycznie w całej Polsce z wyjątkiem Suwalszczyzny.

Dla województwa lubelskiego IMGW wydało otrzeżenie I stopnia związane z upałami.

- Prognozuje się upał. Temperatura maksymalna w dzień od 29°C do 31°C - czytamy w komunikaci IMGW.

W 19 powiatach województwa (bialskim, Biała Podlaska, biłgorajskim, Chełmie, chełmskim, hrubieszowskim krasnostawskim, lubartowskim, lubelskim, Lublinie, Łęczyńskim, łukowskim, parczewskim, radzyńskim, świdnickim, tomaszowskim, włodawskim, zamojskim, Zamościu) ostrzeżenie wydano do środy (4 września) do godziny 17.30. W pozostałych powiatach (janowskim, kraśnickim, opolskim, puławskim, ryckim) ostrzeżenie będzie trwać również do środy (4 września), jednak do godziny 19.

- Temperatura maksymalna w dzień od 30°C do 32°C. Temperatura minimalna w nocy od 15°C do 17°C - brzmi komunikat Instytutu.

Środa w województwie lubelskim upłynie pod znakiem upałów. IMGW prognozuje zachmurzenie małe i umiarkowane, lokalnie zwłaszcza na północy oraz w centrum regionu wzrastające do dużego z przelotnymi opadami deszczu i możliwością wystąpienia burz. W czwartek prognozuje się spadek temperatury do 25 stopni Celsjusza.