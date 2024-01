Uwaga, ślisko! IMGW wydał alert dla całego województwa

Ostrzeżenie pierwszego stopnia przed oblodzeniem dróg i chodników obowiązuje we wszystkich powiatach województwa lubelskiego od godziny 14 w czwartek (18 stycznia) do godziny 2 w nocy w piątek (19 stycznia).

- Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu, deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu, powodujące ich oblodzenie. Temperatura powietrza obniży się do około -7°C, przy gruncie do około -9°C. Ujemna temperatura powietrza utrzyma się do soboty - brzmi komunikat Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Występowanie zjawiska oszacowano na 80 proc.