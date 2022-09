Kaczyński o "zmianach prawnych, które pozwolą lepiej kontrolować wyniki wyborów" i stworzeniu "armii"

- Otóż, my musimy stworzyć - poza tym, że musimy przeprowadzić pewne zmiany prawne, które pozwolą lepiej kontrolować wyniki wyborów - musimy stworzyć naprawdę armię, która będzie strzegła wyborów w każdym okręgu wyborczym - powiedział.



Zwrócił się do wszystkich członków Prawa i Sprawiedliwości, a także do jego zwolenników, by w tym wzięli udział. - Potrzebna jest naprawdę armia. Armia licząca kilkadziesiąt tysięcy ludzi, bo tych okręgów, obwodów wyborczych, komisji obwodowych, jest (...) przeszło 28 tysięcy i wszędzie muszą być nasi ludzie. I to jest dzisiaj nasze wielkie zadanie, obok innych oczywiście – dodał.