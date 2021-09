Polexit? Jest komentarz Jarosława Kaczyńskiego

Tę unijną awanturę rozpoczął szef parlamentarnego klubu PiS i wicemarszałek Sejmu, Ryszard Terlecki. – Powinniśmy myśleć nad tym, w jaki sposób możemy, jak najbardziej współpracować, żebyśmy wszyscy byli w Unii, ale żeby ta Unia była dla nas do przyjęcia. Bo jeżeli pójdzie tak, jak się na to zanosi, że pójdzie, to musimy szukać rozwiązań drastycznych – mówił podczas Forum Ekonomicznego w Karpaczu i dodał: – Brytyjczycy pokazali, że dyktatura brukselskiej demokracji im nie odpowiada. Odwrócili się i wyszli. My nie chcemy wychodzić, u nas poparcie dla uczestnictwa w UE jest bardzo silne. No, ale nie możemy dać się zapędzić w coś, co ograniczy naszą wolność i nasz rozwój.

Potem antyunijne słowa padały z ust m.in. posła Marka Suskiego, który naszą obecność we wspólnocie porównywał do okupacji.

Teraz głos zabrał prezes PiS, Jarosław Kaczyński. – Nie będzie żadnego polexitu. To wymysł propagandowy, który po wielokroć był stosowany wobec nas. Jednoznacznie widzimy przyszłość Polski w Unii Europejskiej – mówi w wywiadzie udzielonym Polskiej Agencji Prasowej.

Kaczyński dodaje, że traktaty unijne częściowo przestają obowiązywać albo są wykorzystywane „pretekstowo”. – Zasada równości państw też jest łamana i to w sposób bardzo drastyczny. Widać też tendencje do instrumentalizacji UE przez najsilniejsze państwa, w szczególności jedno - Niemcy. Temu musimy się przeciwstawiać. Jesteśmy za tym, by unijne traktaty zostały odpowiednio doprecyzowane tak, aby różnego rodzaju nadużycia były radykalnie utrudnione – ocenia.

Zapewnia jednak, że Polska chce pozostać w UE. I jednocześnie chce pozostać „suwerennym państwem”. Polityk tłumaczy, że wspólnota powinna przestrzegać zapisów traktatowych i nie mieszać kompetencji unijnych z prawami państw członkowskich. – Tu trzeba dodać, że sprawy wymiaru sprawiedliwości pozostają w wyłącznej kompetencji państw i nie mogą być przedmiotem tego rodzaju ingerencji, jakie w tej chwili następują – dodał.