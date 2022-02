Posłanka PiS rezygnuje z dużych pieniędzy

"W dniu 9.02.2022 r. Pani Gabriela Masłowska zrezygnowała z kandydowania do Rady Polityki Pieniężnej" – poinformowano na stronie internetowej Sejmu. W oświadczeniu złożonym w kancelarii marszałek Elżbiety Witek parlamentarzystka miała napisać, że powodem rezygnacji są przyczyny osobiste.

RPP jest organem decyzyjnym Narodowego Banku Polskiego. Oprócz prezesa tej instytucji w jej skład wchodzi dziewięciu członków, powoływanych po równo przez Sejm, Senat i prezydenta. Za swoją pracę otrzymują pensje równe wynagrodzeniu wiceprezesa NBP, czyli ponad 37 tys. zł miesięcznie.

Kandydaturę Masłowskiej zgłosiła grupa posłów z Klubu Prawa i Sprawiedliwości. 1 lutego posłanka otrzymała rekomendację sejmowej Komisji Finansów Publicznych. Ostateczna decyzja w tej sprawie miała zapaść podczas głosowania na środowym posiedzeniu Sejmu.

Gabriela Masłowska jest absolwentką Wydziału Ekonomicznego UMCS. Po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego w 1982 roku rozpoczęła pracę w Katedrze Ekonomiki na Akademii Rolniczej w Lublinie. Wykładała także w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu należącej do o. Tadeusza Rydzyka. Jest też częstym gościem w jego mediach i to właśnie wsparciu toruńskiego redemptorysty zawdzięcza wysokie miejsca na listach wyborczych, choć nie należy do żadnej partii politycznej. W Sejmie zasiada nieprzerwanie od 2001 roku. Najpierw dwukrotnie była wybierana z poparciem Ligi Polskich Rodzin, a od 2007 roku startowała jako kandydatka PiS.