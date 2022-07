Premier: "Nie chcemy się izolować jak Łukaszenka". Ale zgadza się z prezesem, że w relacjach z UE "dość już tego dobrego"

Na wiecu w Płocku prezes PiS, odnosząc się do zastrzeżeń Komisji Europejskiej co do przedsięwziętych przez rząd środków na rzecz przywrócenia rządów prawa, mówił między innymi: - Koniec tego dobrego. Myśmy wykazali maksimum dobrej woli. Z punktu widzenia unijnych traktatów nie mamy obowiązku słuchać Unii w sprawie wymiaru sprawiedliwości.



Słowa Kaczyńskiego niektórzy eksperci zinterpretowali jako zapowiedź faktycznego opuszczenia przez nasz kraj Unii bądź dalszego zaostrzenia kursu wobec Brukseli. Morawiecki, tonując nazajutrz w Turowie przekaz swojego szefa, przekonywał, że polityka zagraniczna to "gra, w której my musimy postawić na swoim". - Chcemy postawić na swoim i tak będzie, szanowni państwo" - zapewnił.